Wyrzucają resztki jedzenia przez okna. "Psuje się i przyciąga szczury"

Lubelskie trawniki skrywają wiele tajemnic, nie tylko piękne kwiaty. Po naszym artykule o psich kupach na trawnikach odezwała się do nas Czytelniczka z innym problemem.

– My, psiarze, też mamy pewien problem z mieszkańcami naszego miasta. Otóż chodzi o resztki jedzenia wyrzucane na trawniku przez okna, balkony. Bo przecież to dla głodnych zwierzątek – pisze Czytelniczka Joanna – To jedzenie się psuje, przyciąga owady i gryzonie, a dziko żyjące zwierzęta wcale go nie jedzą. Bezpańskich psów praktycznie nie ma w naszym mieście, dziko żyjące koty żywią się tym co upolują, a nie znalezioną lekko zielonkawą, nadgryzioną kanapką. Ptaki od chleba umierają w męczarniach, psy właścicielskie jedzą karmy dobrej jakości, a nie wyrzucone kości, które są zresztą bardzo niebezpieczne.