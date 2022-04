W centrum Lublina stanęła szubienica. Czekają nas tutaj dramatyczne sceny

Jak się robi film w Polsce? Rozmowa z producentką "Piosenek o miłości"

Myślę, że to co się najbardziej spodobało to szczerość i czułość, która przemawia z obrazu, dużo osób otwiera się po seansach, dzieli się z nami swoimi emocjami, co dla mnie jako producentki jest bardzo cenne, czuję że osiągnęliśmy małą misję, dotknęliśmy czułych strun, wywołaliśmy emocję – wywiad z Martą Szarzyńską, pochodzącą z Chełma producentką „Piosenek o miłości”.