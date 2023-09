W co gra radny Nowak?

Czyżby dla swojego środowiska politycznego stał się persona non grata?„Wie, że nie wygra, dlaczego kandyduje?”, „Rozbija głosy opozycji i przyczyni się do zwycięstwa Lecha Sprawki.” „Rozpoczął jakąś przedziwną grę na zwycięstwo kandydata PiS”. „Jeśli Marcin nie odpuści, to będziemy musieli usunąć go z klubu i z funkcji przewodniczącego rady miasta.” – lubelskie środowisko opozycji huczy od domysłów, pomówień. Padają pytania: skąd ma pieniądze na tak dużo bilboardów? Czy ktoś mu pomaga? – w domyśle: wiadomo kto.

Radni z klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka, jak i sam prezydent skierowali podpisany wspólnie Apel do radnego Marcina Nowaka, aby „dokonał wyboru, stawiając na rozstrzygnięcia polityczne, które pod nazwą paktu senackiego wyłoniły wspólnego kandydata opozycji”.