W górach śnieg, u nas szaruga

W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowane zachmurzenie duże, w zachodniej połowie kraju pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami wciąż będą występować opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W obszarach podgórskich Karpat możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, a na szczytach Tatr nawet do około 8 cm. – Te opady śniegu występować będą w połączeniu z porywistym wiatrem, więc szczególnie w górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne – ostrzegł synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od około 1 st. C na wschodnich krańcach kraju do 3 st. C nad morzem. W obszarach podgórskich temperatura może spaść nawet do minus 3 st. C. Wiatr w pierwszej połowie nocy będzie umiarkowany i okresami porywisty. W drugiej połowie nocy porywy znacznie osłabną.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże we wschodniej części Polski, na pozostałym obszarze prognozowane są większe przejaśnienia. Miejscami mogą występować słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu i południowym wschodzie miejscami opady śniegu. W obszarach podgórskich Karpat wystąpią intensywne opady śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej w woj. małopolskim może osiągnąć do 10 cm. W szczytach Tatr opady śniegu nawet do 15 cm. – W Małopolsce poniedziałek z zimową scenerią – podsumował ekspert.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C do 5 st. C na zachodzie kraju. W obszarach podgórskich prognozowana temperatura wyniesie minus 3 st. C i utrzyma się przez cały dzień. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków zachodnich.

W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Na tym obszarze najbardziej możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Małopolsce prognozowane są okresami intensywne opady śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 20 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od około minus 3 st. C do 0 st. C na przeważającym obszarze kraju. Cieplej będzie nad morzem od 1 st. C do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach porywy do 70 km/h, a w Karpatach do 60 km/h, powodujące lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. Miejscami w nocy utworzą się mgły lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200