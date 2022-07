W Lublinie już można zadzierać głowy do góry

Podczas UHF można oglądać śmiałków spacerujących po taśmach zawieszonych wysoko ponad głowami przechodniów.

Podniebne spacery będzie można oglądać od dziś do niedzieli od godz. 12 do 21 (w niedzielę tylko do 20) w trzech miejscach: pomiędzy budynkiem Centrum Spotkania Kultur a Lubelskim Centrum Konferencyjnym, między Bramą Krakowską a Ratuszem oraz nad staromiejskim Rynkiem.

Jeżeli ktoś chce spróbować sił w chodzeniu po taśmie, oczywiście na bezpiecznej wysokości, może zajrzeć na Błonia obok Zamku w niedzielę po godz. 12.