Wystarczą trzy osoby. W Lublinie powstaną pierwsze ogrody społeczne

– Program miejskich ogrodów społecznych to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą czerpać przyjemność z miejskiego ogrodnictwa, ale nie posiadają miejsca na tego typu aktywności. Do tworzenia wspólnych przestrzeni zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, jak i placówki edukacyjne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe – mówił prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Przy zakładaniu ogrodów społecznych podstawowe znaczenie ma wybór odpowiedniego miejsca: powinno być w miarę możliwości blisko miejsca zamieszkania oraz z dala od dróg.

– Głównym celem ogrodów społecznych jest integracja sąsiedzka poprzez uprawę roślin i dbanie o wspólną przestrzeń. Dają one szereg korzyści zdrowotnych, społecznych i edukacyjnych, kreując i utrzymując ekosystemowe usługi, takie jak: retencja wody, bioróżnorodność, produkcja żywności, zapylanie i przerabianie materii organicznej. Ogród społeczny powinien być dostępny dla wszystkich, ale może być ogrodzony i otwierany w określonych godzinach – przekazuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Jak założyć ogród społeczny? Należy znaleźć miejsce, potem zebrać 3 osoby (w tym jedną, która zostanie liderem grupy) i zgłosić się do Biura Partycypacji Społecznej. Biuro sprawdzi, czy teren jest możliwy do wykorzystania, a jeśli tak, to podpisze porozumienie z liderem bądź liderką. Założycielki i założyciele ogrodu będą jeszcze musieli wymyślić dla niego nazwę, która znajdzie się wraz z regulaminem na tabliczce informacyjnej.