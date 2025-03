UMCS, Politechnika, Uniwersytet Przyrodniczy i inne wyższe uczelnie publiczne prezentują maturzystom swoje aktualne oferty, nie brakuje także uczelni prywatnych. Wśród nich jest Lubelska Akademia WSEI.

— Obecnie w Lubelskiej Akademii WSEI studiuje około 10 500 studentów. Na dzisiejszych targach oferujemy możliwość studiowania na 28 kierunkach studiów w trzech wydziałach oraz promujemy filię w Warszawie. Dodatkowo prezentujemy dzisiaj nowe kierunki, które się pojawią w roku akademickim 25/26 to jest: e-biznes, e-marketing i e-commerce, nowoczesne technologie w biznesie i zarządzaniu, prawo i finanse w biznesie. W ramach kierunku psychologia - specjalność psychoterapia oraz w kierunku bardziej technicznym - tworzenie gier komputerowych, technologie interaktywne a także sztuczna inteligencja w logistyce i transporcie. Operujemy również studia podyplomowe w szerokim zakresie kierunków — mówi dyrektor do spraw współpracy z oświatą Lubelskiej Akademii WSEI Leszek Gońka.

Monika Wróbel, kierownik biura rekrutacji na studia w języku polskim w Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie opowiedziała o nowych kierunkach które się pojawiły w roku akademickim 24/25:

– Studia są praktyczne, po których znajdzie się na pewno zawód paramedyczny, czyli pielęgniarstwo, fizjoterapia kosmetologia, dietetyka, ratownictwo medyczne. Natomiast mamy też kierunki ścisłe: ekonomia, zarządzanie, turystyka. W tym roku naszym plusem są zniżki do 25% na czasnym dla studentów i nowe kierunki takie jak zarządzanie, ratownictwo i dietetyka pierwszego i drugiego stopnia. Zapraszamy 25 marca na dzień otwarty aby się zapoznać bliżej z naszą ofertą.

Z kolei Akademia Nauk Społecznych i Medycznych na swoim stanowisku uczy udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawia ofertę studiów licencjackich oraz magisterskich. Marlena Matysek-Nawrocka, przedstawicielka Akademii Nauk Społecznych i Medycznych, opowiedziała o kierunkach cieszących się większą popularnością:

– W obszarze Nauk Społecznych proponujemy kierunki takie jak: praca socjalna, socjologia, zarządzanie i psychologia. Natomiast w obszarze Nauk Medycznych oferujemy: dietetykę, fizjoterapię, kosmetologię, pielęgniarstwo medyczne oraz techniki dentystyczne. W tej chwili dużym zainteresowaniem cieszą się studia pielęgniarskie i ratownictwo medyczne, i dzisiaj na naszym stanowisku ratownicy 1,2,3 roku studiów uczą udzieleniu pierwszej pomocy. Mamy także doskonale wyposażone pracownie, na przykład z dietetyki oraz technik dentystycznych, które prowadzimy od kilkunastu lat nie tylko w trybie stacjonarnym, a także i niestacjonarnym, co jest dość rzadkością na uczelniach w Polsce. Marlena Matysek-Nawrocka podkreśla, że uczelnia jako pierwsza w Lublinie otrzymała zgodę na kształcenie na kierunku kosmetologia i to, że regularnie otrzymują pozytywne oceny komisji akredytacyjnej, co potwierdza spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed uczelniami w Polsce.