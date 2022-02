W Lublinie ubędzie 400 darmowych miejsc parkingowych. Kolejne miejsce z parkomatami

Opłaty mają obowiązywać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Pierwsza godzina postoju ma kosztować 2 zł, za drugą trzeba będzie płacić 2,20 zł, za trzecią 2,60 zł, za każdą kolejną 2 zł. Parkowanie na gapę ma się wiązać z karą w wysokości 95 zł. Kierowca będzie mógł wykupić abonament miesięczny w cenie 160 zł za samochód osobowy. Opłaty za postój autokaru będą równe pięciokrotności stawek za auto osobowe.

Parkowanie będzie płatne na wszystkich miejscach wzdłuż kompleksu obiektów sportowych przy Al. Zygmuntowskich.

– Począwszy od głównego parkingu przeznaczonego dla klientów kompleksu Aqua Lublin i lodowiska Icemania, poprzez parking wzdłuż Hali im. Z. Niedzieli, aż do stacji benzynowej u zbiegu Al. Zygmuntowskich i al. Piłsudskiego. Łącznie to ok. 400 miejsc parkingowych – wylicza Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki zarządzającej wspomnianymi obiektami.

To właśnie MOSiR zdecydował, że kierowcy będą tu płacili za postój. – Plac przy Al. Zygmuntowskich 4 był do tej pory pierwszym dużym, bezpłatnym parkingiem poza granicami Strefy Płatnego Parkowania – tłumaczy Bednarczyk. – Klienci MOSiR wielokrotnie mieli kłopoty ze znalezieniem tam wolnego miejsca dla samochodu, ponieważ znaczna część miejsc była zajmowana przez osoby, które w tym czasie nie korzystały z obiektów spółki. Otrzymywaliśmy w tej sprawie wiele uwag i skarg.

Zasadność tych skarg, jak przekonuje MOSiR, miało potwierdzić proste porównanie liczby sprzedanych biletów wstępu do obiektów MOSiR z liczbą zaparkowanych obok samochodów.

Spółka przekonuje, że wprowadza opłaty… z troski o swoich klientów. – Osobom, które chcą skorzystać z kompleksu Aqua Lublin, lodowiska Icemania czy wodnej strefy H2O, musimy zapewnić możliwość zaparkowania samochodu obok tych obiektów – tłumaczy rzecznik. Sęk w tym, że klienci MOSiR też będą musieli płacić za postój, choć mniej od innych osób. – Będą płacili za pierwszą godzinę parkowania, kolejne trzy godziny będą parkowali gratis. Ani grosza nie zapłacą tylko osoby niepełnosprawne z niebieską kartą parkingową.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił już przetarg na zorganizowanie płatnych parkingów i jego obsługę przez 12 miesięcy. Umowa ma obejmować m.in. oznakowanie terenu (szlabanów nie będzie) ustawienie sześciu parkomatów, które mają przyjmować opłaty kartą i bilonem. W przypadku płatności gotówkowych urządzenia mają wydawać resztę. Kontrakt ma również obejmować uruchomienie aplikacji mobilnej do opłacania postoju.

Oferty od firm zainteresowanych zleceniem powinny być otwarte w najbliższy czwartek. Pobieranie opłat ma się zacząć w czasie nie dłuższym niż 45 dni od podpisania umowy z firmą, która wygra przetarg.