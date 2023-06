W Noc Kultury autobusem bez biletu. W rozkładzie dużo zmian

W Noc Kultury, czyli z 3 na 4 czerwca ZTM będzie bezpłatnie wozić mieszkańców liniami N1, N2 i N3. Dodatkowo, autobusy odjadą częściej niż standardowo. W godzinach 22.30– 2.30 linie będą kursować co 15 minut. Natomiast od godziny 2.30 do 4.30 przerwa między kolejnymi odjazdami wyniesie 60 minut.

To nie koniec zmian. 3 czerwca ul. Królewska będzie zamknięta i w związku z tym obowiązywać będą objazdy komunikacji miejskiej. Ma to związek z organizowanymi w tym dniu imprezami sportowymi „10. PKO Półmaraton solidarności” i „30 międzynarodowy bieg Solidarności lubelski lipiec 1980” oraz Nocą Kultury.

Zmiany obejmą linie nr 1, 3, 4, 6,7, 13, 14, 16, 17,21, 23, 25, 29, 39, 47, 55, 153, 156, 158, 159, 160, 161, 904, 950, N1 i N2.

Poszczególne linie zmienią swoje kursy na następujących odcinkach trasy:

Linia nr 1:

W godzinach 16– 18 w obu kierunkach przejazdu: … – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – Lwowska – pl. Singera – …

Od godziny 18 do końca kursowania: … – Zamojska – pl. Wolności – Narutowicza – Zesłańców Sybiru – Kołłątaja – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – …

Linia nr 3:

– W godz. 16– 18: w obu kierunkach przejazdu: … – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. Bychawski – Kunickiego – …

– W godz. 18– 21: w kierunku Dąbrowicy: … Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – Zamojska – …

Natomiast w kierunku Głuska trasa podstawowa pozostanie bez zmian.

Linia nr 4:

– Od godz. od 16 do końca kursowania: … – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja –

al. Solidarności – al. Tysiąclecia – pl. Singera – …

Linia nr 6:

– W godz. 16– 18: … – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – Lwowska – pl. Singera – …

– Od godz. 18 do końca kursowania: … – Zamojska – pl. Wolności – Narutowicza – Zesłańców Sybiru – Kołłątaja – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – …

Linia nr 7:

– W godz. 16– 18: … – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca ‘80 – Fabryczna – …

– Od godz. 18– 21: W kierunku Felin Kalinówka nastąpi skrócenie trasy do pętli Felin, natomiast w kierunku Zbożowej kurs rozpocznie się od przystanku Felin 02. … – Chemiczna – Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – Zamojska – …

Linia nr 13 :

– W godzinach 16– 18: w kierunku os. Poręba:…– Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca ‘80 – …

w kierunku os. Paderewskiego: … – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – …

Linia nr 14:

– W godz. 16– 18: w obu kierunkach przejazdu: … – Fabryczna – Lubelskiego Lipca ‘80 – al. Piłsudskiego – Narutowicza – …

– W godz. 18 –21: w kierunku Felin Uniwersytet: … – Narutowicza – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca ’80 – Fabryczna – …, w kierunku Węglinka: … – al. Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – al. Piłsudskiego – Narutowicza – …

Linia nr 16:

– W godz. 16–21: w kierunku Wygodnej trasa podstawowa – bez zmian, w kierunku Rudnika: … – Wyzwolenia – Długa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – …

Linia nr 17:

– W godz. 16– 18: w kierunkach Abramowicka Dominów/Głuszczyzna: …– Podzamcze – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca ‘80 – …, w kierunku Paderewskiego: … – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – Podzamcze – …

– W godz. 18– 21: w kierunkach Abramowicka Dominów/Głuszczyzna: … – al. Tysiąclecia – al. Solidarności – Dolna 3 Maja – 3 Maja – Kołłątaja – Zesłańców Sybiru – Narutowicza – pl. Wolności – Zamojska – …, w kierunku Paderewskiego: … – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – Zamojska – pl. Wolności – Narutowicza – Zesłańców Sybiru – Kołłątaja – 3 Maja – Dolna

3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – …

– od 21 do końca kursowania: w kierunkach Abramowicka Dominów/Głuszczyzna: … – al. Tysiąclecia – al. Solidarności – Dolna 3 Maja – 3 Maja – Kołłątaja – Zesłańców Sybiru – Narutowicza – pl. Wolności – Zamojska – …, w kierunku Paderewskiego: … – Kunickiego – Wolska – Fabryczna – Zamojska – pl. Wolności – Narutowicza – Zesłańców Sybiru – Kołłątaja – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – …

Linia nr 21:

– W godz. 18– 21: w kierunku Felina: trasa podstawowa – bez zmian, w kierunku Żeglarskiej: Felin – Doświadczalna – al. Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 – …



Linia nr 23:

– Od godziny 16– 18 oraz od 21 do końca kursowania: w kierunkach Kupiecka IKEA: trasa podstawowa – bez zmian, w kierunku Felina: … – Prusa – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …

–W godz. 18 – 21: w kierunkach Kupiecka IKEA/Elizówka–giełda: Felin – Doświadczalna – al. Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – …, w kierunku Felina: … – Prusa – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …

Linia nr 25:

– W godz. 18–21: w kierunku Prawiednik trasa podstawowa – bez zmian; w kierunku Ronda Lubelskiego Lipca ‘80: … – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 (nawrotka na rondzie Lubelskiego Lipca ’80)



Linia nr 29:

– W godz. 18 – 21: w kierunku Herberta: trasa podstawowa – bez zmian; w kierunku Paderewskiego: … – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – …

Linia nr 39:

– W godz. 16 do końca kursowania: w obu kierunkach przejazdu: … – Narutowicza – Zesłańców Sybiru – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – …

Linia nr 47:

– W godz. 18– 21: w kierunku Felina trasa podstawowa – bez zmian, w kierunku Zbożowej: Felin – Doświadczalna – al. Witosa – Hutnicza – …

Linia nr 55:

– W godz. 16– 18: w obu kierunkach przejazdu: …– Droga M. Majdanka – Fabryczna – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – …

– W godz. 18– 21: w kierunku Koncertowej: … – al. Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – …, w kierunkach Felin Europark/Dworzec Świdnik Miasto: trasa podstawowa – bez zmian

Linia nr 153:

– W godz. 16– 18: w obu kierunkach przejazdu: … – Fabryczna – Lubelskiego Lipca ‘80 – al. Piłsudskiego – Narutowicza – …

– Od godz. 18 –21: w kierunku Pancerniaków: … – Narutowicza – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca ’80 – Fabryczna – …,

w kierunku Węglina: Pancerniaków – Grygowej – al. Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – al. Piłsudskiego – Narutowicza – …

Linia nr 156:

– W godz. 16– 18 oraz od 21 do końca kursowania: w kierunku Felina: … – Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …

w kierunku Choin: … – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – al. Tysiąclecia – Lubartowska – …

– W godz. 18 do 21: w kierunku Felina: … – Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …

w kierunku Choin: Felin – Doświadczalna – al. Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ‘80 – al. Unii Lubelskiej – al. Tysiąclecia – Lubartowska – …



Linia nr 158:

– W godz. 16–18: w obu kierunkach przejazdu: … – Fabryczna – Lubelskiego Lipca ‘80 – al. Piłsudskiego – Lipowa – …

– W godz. 18–21: w kierunku Felina: … – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca ’80 – Fabryczna – …

w kierunku Zana ZUS: Felin – Doświadczalna – al. Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – al. Piłsudskiego – Lipowa – …



Linia nr 159:

– w godz. 16–18: w obu kierunkach przejazdu: … – Fabryczna – Lubelskiego Lipca ‘80 – al. Piłsudskiego – Narutowicza – …

– w godz. 18–21: w kierunku os. Poręba: … – Łęczyńska – Wolska – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – …

w kierunku Mełgiewska WSEI: trasa podstawowa – bez zmian



Linia nr 160:

– W godz. 16–18 i od godz.21 do końca kursowania: w kierunku os. Poręba: … – Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …

w kierunku Choin: … – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – al. Tysiąclecia – Lubartowska – …

– W godz. 18–21: w kierunku os. Poręba: … – Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …

w kierunku Choin: … – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – al. Tysiąclecia – Lubartowska – …

Linia nr 161:

–W godz. 18–21: w kierunku Felina: trasa podstawowa – bez zmian

w kierunku os. Poręba: Felin – Doświadczalna – al. Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca ‘80 – …

Linia nr 904:

... – Lubartowska – al. Solidarności – Dolna 3 Maja – 3 Maja – Zesłańców Sybiru – Narutowicza – PLAC WOLNOŚCI 02

Linia nr 950:

wariant Choiny – Pancerniaków: … – Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …

Linia nr N1:

– w kierunku Żeglarskiej: ... – Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – pl. Wolności – …

w kierunku Paderewskiego: … – pl. Wolności – Zamojska – Rondo Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – al. Tysiąclecia – Lubartowska – …

Linia nr N2:

–w kierunkach Felin/Dworzec Świdnik Miasto/Rondo Przemysłowców: … – pl. Wolności – Zamojska – Rondo Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – Lwowska – …,

–w kierunku Gęsiej: … – Lwowska – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – pl. Wolności – …

Ponadto zawieszeniu ulega funkcjonowanie przystanków:

Brama Krakowska 01, 02, 04 (od godz. 16.00 do końca kursowania komunikacji

w noc 3/4 czerwca)

Dobrzańskiego II NŻ 02 (w godz. 18.00 – 21.00)

Dulęby 02 (w godz. 18.00 – 21.00)

Felin Kalinówka 01 i 02 (w godz. 18.00 – 21.00)

Instytut Agrofizyki 02 (w godz. 18.00 – 21.00)

Lotnicza 02 (w godz. 18.00 – 21.00)

Majdanek 02 (w godz. 18.00 – 21.00)

Majdanek – pomnik NŻ 02 (w godz. 18.00 – 21.00)

Park Bronowice 04 (w godz. 18.00 – 21.00)

Probostwo 02 (od godz. 16.00 do końca kursowania komunikacji z wyjątkiem kursu linii 904 o godz. 23.24)

Rondo Lubelskiego Lipca 04 i 05 (w godz. 16.00 – 21.00)

Sulisławicka 02 (w godz. 18.00 – 21.00)

Zamojska 01 i 02 (w godz. 16.00 – 18.00)