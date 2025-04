Rekord: 130 uczestników w konkursie recytatorskim w Lublinie

Uczestnicy mierzyli się z dziełami nie tylko szkolnej patronki – Marii Konopnickiej – ale też z utworami innych autorów. Konkurs już 14 raz miał charakter międzyszkolnego, po raz siódmy: wojewódzkiego, a w ramach małego jubileuszu: po raz piąty przyjął też formę ogólnopolskiego.

– Uczciliśmy w ten sposób 115 rocznicę śmierci patronki szkoły, przybliżając jej dorobek literacki – mówią organizatorki. – Okazją do poszerzenia konkursowej oferty była też setna rocznica śmierci Stefana Żeromskiego. W programie znalazły się też utwory Jana Brzechwy. Recytacja jest doskonałą okazją do rozwijania umiejętności aktorskich, kształtowania wrażliwości na piękno języka polskiego. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników – 130! Wszyscy byli doskonale przygotowani i prezentowali wysoki poziom. Rywalizowano w czterech grupach wiekowych: klasy 0-I, klasy II-III, klasy IV-VI i klasy VII – VIII. Wybór najlepszych recytacji nie należał do łatwych, jury miało trudne zadanie.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli Krzysztof Komorski – wojewoda lubelski, Jarosław Stawiarski – marszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Żuk – prezydent Lublina, Tomasz Szabłowski – lubelski kurator oświaty, a także lubelski oddział Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Nagrody i upominki ufundowała Szkolna Rada Rodziców oraz indywidualni sponsorzy. Współorganizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego - Filia nr 36 w Lublinie.