W Teatrze Osterwy w Lublinie żałoba. Po tragicznej śmierci aktora Przemysława Gąsiorowicza

Na budynku teatru wiszą flagi z kirem, a w witrynie jest zdjęcie tragicznie zmarłego aktora.

- Ze względu na zaistniałą sytuację, przed każdym zaplanowanym na ten tydzień spektaklem będziemy informować naszą Publiczność o ogłoszonej żałobie oraz poprosimy o minutę ciszy przed rozpoczęciem spektaklu. Aktorzy po zagranym spektaklu nie wyjdą do ukłonów, prosimy także, by po zakończonym spektaklu opuścić widownię w ciszy, nie nagradzając aktorów brawami - pisze w oświadczeniu Redbad Klynstra-Komarnicki, dyrektor Teatru Osterwy.

We foyer instytucji zostały wystawione księga kondolencyjna, do której można się wpisywać, oraz puszka, do której można wrzucać pieniądze. Datki trafią do trójki dzieci tragicznie zmarłego aktora.

Przemysław Gąsiorowicz zginął w sobotę w wypadku samochodowym, kiedy razem z drugim aktorem Teatru Osterwy - Janem Wojciechem Krzyszczakiem - jechał do Kocka na pogrzeb zmarłego 3 stycznia kolegi z teatralnej sceny Witolda Kopcia. Jan Wojciech Krzyszczak przebywa obecnie w szpitalu w Lublinie, jego stan jest poważny, ale stabilny.