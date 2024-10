W tym przedszkolu dzieci zjedzą smaczniej i zdrowiej

Cała sprawa zaczęła się od tego, że w przedszkolnej kuchni zepsuł się piec. Sytuacją tą zainteresowały się dwie radne z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka Monika Kwiatkowska i Anna Ryfka.

Zdaniem radnych wymiana urządzeń może pozytywnie wpłynąć na zdrowie oraz dietę dzieci uczęszczających do placówki. Obecnie używane urządzenia mają tych standardów nie spełniać.

Nowy piec w porównaniu z budżetem jakim dysponuje miasto jest także niewielkim wydatkiem.

– Koszt zakupu takiego pieca wynosi około 12 tys. zł, co jest inwestycją, która przyniesie korzyści nie tylko w zakresie jakości żywienia, ale także w codziennej pracy personelu kuchennego. Nowoczesny piec przyczyni się do zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w kuchni przedszkolnej. Prosimy bardzo o sfinansowanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 19 w miarę możliwości jeszcze w roku bieżącym, a jeżeli nie będzie to możliwe, to umieszczenie w/w wydatku w budżecie miasta na nadchodzący rok – apelują Ryfka i Kwiatkowska.