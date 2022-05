W tym szpitalu na leczenie raka nie trzeba czekać miesiącami. Zabiegi są niemal od ręki

Podczas prezentacji możliwości Zakładu Radioterapii przy Radziwiłłowskiej 13 w Lublinie roiło się od specjalistycznych określeń, nazw urządzeń i medycznej terminologii. Ale dla pacjentów najważniejsze przesłanie jest takie: nie trzeba czekać miesiącami na wizytę. Wystarczy skierowanie i można się zapisywać na leczenie. Zabiegi napromieniania poprzedza wizyta w Poradni Onkologicznej, a po zakwalifikowaniu do leczenia u pacjenta wykonywana jest tomografia komputerowa, by dokładnie zlokalizować guza i określić metodę leczenia.

– Każda historia ludzka jest dla nas osobnym wyzwaniem i każdy pacjent, którego uda się nam wyleczyć, jest dla nas sukcesem – mówi dr n. med. Aleksandra Kozłowska, kierownik Zakładu Radioterapii SPSK1. – Jesteśmy kameralnym zakładem, mamy dwa akceleratory, jeden do teleradioterapii i drugi wyjątkowy, dopiero czwarty w Polsce, firmy Mobetron - przeznaczony do radioterapii śródoperacyjnej.

Jak podkreśla dr Kozłowska, radioterapia jest skutecznym bezpiecznym i bardzo precyzyjnym narzędziem. – Skuteczność zależy od lokalizacji, stopnia zaawansowania i rozpoznania histopatologicznego nowotworu – mówi pani kierownik. – Jeśli pacjent trafia do nas we wczesnym stadium nowotworu, to skuteczność jest rzędu nawet 90 proc. Niestety, ale teraz zbieramy smutne popandemiczne żniwo zaniedbań diagnostycznych: pacjenci albo bali się chodzić na badania, albo mieli utrudniony kontakt ze służbą zdrowia. Dlatego wielu pacjentów trafia do nas teraz w wyższym stopniu zaawansowania choroby.

Jeśli radioterapia ma przynieść efekt w postaci wyleczenia pacjenta, to trwa ona od 3 do 7 tygodni – od poniedziałku do piątku. Gdy pomoc ma być doraźna, zadziałać przeciwbólowo, jak na przykład w opiece paliatywnej, to czasami wystarczy jeden lub kilka zabiegów.

Zakład leczy pacjentów z różnymi rozpoznaniami, najwięcej jest przypadków raka piersi, przewodu pokarmowego, szyjki macicy, trzonu macicy, gruczołu krokowego, a także nowotworów neurochirurgicznych. – Współczesna radioterapia umożliwia bardzo wysoką precyzję napromieniania zmian chorobowych, tak by podczas zabiegu jak najbardziej chronić zdrowe organy, krytyczne dla organizmu – podkreśla dr Kozłowska.

Od początku działania zakładu, czyli prawie 3,5 roku, zabiegom poddało się tu ponad 1600 osób. Większość leczona jest w systemie ambulatoryjnym. Ale zakład ma też 23 miejsca noclegowe z pełnym wyżywieniem. Pobyt w świeżo wyremontowanym hotelu jest bezpłatny, koszty refunduje NFZ.