Wakacje w Lublinie. W tych miejscach wciąż można zrobić coś ciekawego

Do końca wakacji można korzystać z Rezerwatu Dzikich Dzieci, który jest czynny codziennie od godz. 10 do 17, a szczegóły jego działalności można znaleźć na stronie internetowej ck.lublin.pl.

Galeria Labirynt zaprasza na zajęcia polskie i ukraińskie rodziny z dziećmi od lat 7 do 12, ma też wolne miejsca dla rodzin z Ukrainy z dziećmi w wieku od lat 5 do 8 oraz od 3 do 6.

Można też spróbować swoich sił na ściance Klubu Wspinaczkowego Kotłownia, który ma jeszcze pojedyncze miejsca na zajęciach adresowanych także do tych, którzy jeszcze nigdy się nie wspinali.

Z kolei Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego w każdy poniedziałek i środę organizuje otwarte zajęcia przy ul. Kupieckiej (pumptrack przy centrum handlowym Skende, od godz. 18.30 do 20, zapisy nie są wymagane).

Datę 16 sierpnia powinni zaznaczyć w kalendarzu rodzice mający w domu małych koszykarzy. Tego dnia ruszą zapisy na trening z zawodnikami lubelskiego Startu (startlublin.pl). Warsztaty kajakowe i zwiedzanie Lublina są wśród atrakcji na półkoloniach Fundacji Rozwoju Sportu, wolne miejsca na półkoloniach ma też Fundacja Inicjatyw Twórczych.

Miejska biblioteka przy ul. Leonarda szykuje na 19 i 25 sierpnia spotkania z fantastyką (bez zapisów). Biblioteka przy Szaserów zaprasza na filmowe czwartki, a w każdy sierpniowy poniedziałek, środę i piątek można tu wpaść na planszówki, też bez zapisów.

We wtorek i czwartek można powierzyć dziecko bibliotece przy Krańcowej 106 (zapisy: 81 744 17 18, mile widziane są dzieci z Ukrainy), wolne miejsca na swoich zajęciach mają też miejskie biblioteki przy Herberta (informacje: 81 744 48 16) i Peowiaków (81 466 62 02). Informacji o wolnych miejscach na zajęciach można też szukać na stronie lato.lublin.eu.