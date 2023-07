Atrakcje dla seniorów. Co, gdzie, kiedy? Należy się pospieszyć

W zajęciach proponowanych przez Zespół O ś r o d k ó w Wsparcia w Lublinie, zainteresowani seniorzy mogą wziąć udział po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 81 466 55 60.

Środowiskowe Centrum Seniorów, przy ul. J. Śliwińskiego 5, proponuje wycieczki do Kazimierza Dolnego w dniach 11,12,13 lipca. Program Centrum Dziennego Pobytu Nr 2, (ul. Gospodarcza 7) to gimnastyka w parku (10 lipca), wycieczka nad Zalew Zemborzycki (11 lipca), spacer po Ogrodzie Saskim (14 lipca), spacer po Parku Ludowym (18 lipca) oraz grill w ogrodzie Ośrodka (20 lipca). Centrum Dziennego Pobytu Nr 3 (ul. Niecała 16) organizuje wycieczkę na Lawendowe Wzgórze (12 lipca), spacer po Ogrodzie Botanicznym (14 lipca) oraz wyjazd do Nałęczowa (19 lipca). Do odwiedzenia Lawendowego Wzgórza (11 lipca) zaprasza także Centrum Dziennego Pobytu Nr 4, przy ul. Pozytywistów 16.

Do wspólnych wycieczek pieszych nad Zalewem Zemborzyckim lub w Ogrodzie Botanicznym zachęca Klub Seniora „Senior Montessori” (ul. Lwowska 28). Wydarzenia odbędą się 6, 13 i 20 lipca.

W Parku Ludowym odbywają się zajęciach tai chi. Można w nich uczestniczyć w czwartki: 6, 13, 20 i 27 lipca; 3, 10, 24 i 31 sierpnia oraz 7, 14, 21 i 28 września. Treningi rozpoczynają się o godzinie 9, a wcześniejsze zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 81 466 20 69.

Klub Seniora „Wieniawa” (Al. Racławickie 24) to zajęcia językowe na świeżym powietrzu. Spotkanie „English is fun and easy! – Sport and games” zaplanowano na 13 lipca w Parku Ludowym w godz. 10 -11.30; zbiórka pod fontanną.

Klub Seniora „Aktywne Kobiety” (ul. Gospodarcza 7) 13 lipca organizuje sesję zdjęciową w Ogrodzie Botanicznym, a 20 lipca wycieczkę nad Zalew Zemborzycki i do Prawiednik.

Na warsztaty kulinarne „Smaki świata” 5 lipca zaprasza Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością (ul. Zbożowa 22A). Kolejne organizowane tam spotkanie warsztatowe „Relaks i odprężenie” odbędzie się 13 lipca. Dokładne terminy wyjazdów są uzależnione od prognoz pogody, dostępności środka transportu oraz od frekwencji uczestników w danym okresie.

Inicjatywy są przeznaczone dla seniorów z poszczególnych ośrodków. Osoby z zewnątrz również mogą w nich uczestniczyć po wcześniejszych uzgodnieniach i rejestracji pod nr tel. 81 466 55 60. Liczba miejsc jest ograniczona.