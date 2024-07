Wakacyjny przegląd: budowy i remonty w Lublinie

Pozostałe inwestycje powinny zakończyć się już po wakacjach albo w przyszłym roku.

Te, których czas zakończenia przewidziany jest na 2025 rok to kluczowe i strategiczne inwestycje infrastrukturalne podjęte przez miasto w ostatnich latach.

Zaliczają się do nich budowa przedłużenia ulicy Lubelskiego Lipca ’80 od Areny Lublin do ronda pod wiaduktem na ulicy Krochmalnej czy przedłużenia ulicy Węglarza. W przyszłym roku zakończyć się mają również prace na ulicy Sławinek i ulicy Zorza.

Na przedłużeniu ulicy Węglarza trwa obecnie drugi etap prac. Wiąże się to z utrzymaniem tylko jednego pasa ruchu w dwóch kierunkach. Dodatkowo, na czas prac związanych z robotami sieciowymi w pasie drogowym, nastąpi częściowe zamknięcie chodnika i zatoki postojowej przy ul. Strzembosza.

Zmiany obejmują również obsługę pojazdów komunikacji miejskiej w tym rejonie. Autobusy mają możliwość zawracania na skrzyżowaniu ulic: Węglarza-Walecznych-Strzembosza oraz postoju w zatoce przy ul. Węglarza (po stronie sklepu Stokrotka) – jako przystanek końcowy i początkowy.

Takie utrudnienia potrwają do połowy sierpnia. W tym czasie drogowcy wykonają przejścia poprzeczne przez ul. Kłopotowskiego siecią ciepłowniczą i siecią wodociągową. Docelowo powstanie nowa infrastruktura drogowa o łącznej długości około 2,6 km. Przedłużona ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej obejmie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i na części jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości odpowiednio 3,5 m i 3 m.

Projekt zakłada realizację zaplecza dla transportu publicznego, dwustronnych chodników i ścieżek ro-werowych, sygnalizacji i oświetlenia drogowego, a także kanalizacji.

Z kolei na Lubelskiego Lipca ’80 od czerwca zamknięta jest ul. Ciepła na odcinku od ul. Betonowej do ul. Przeskok. Są tam prowadzone roboty sanitarne. Takie utrudnienia potrwają do końca sierpnia. Na terenie budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 widać już główny przebieg drogi oraz ciągów pieszych i rowerowych.

Drogowcy zakończyli palowanie (ok. 9,5 tys. kolumn betonowych) i zamontowali dodatkowe wzmocnienie w formie blisko 70 tys. m2 materacy z geosiatki wypełnionych kruszywem.

Od początku lipca wykonywane są warstwy bitumiczne. Na całej długości będzie to droga dwujezdniowa, trzypasowa, z buspa-sami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Będą chodniki, ścieżki rowerowe i dwie sygnalizacje świetlne.

Poza tymi dużymi inwestycjami miasto kontynuuje prace przy rozbudowie ul. Wallenroda, Zorza, Montażowej i Samsonowicza, budowę ulic Sławinek i Kruszynowej. W okresie wakacyjnym planowane jest również rozpoczęcie prac na ul. Janowskiej.