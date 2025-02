Walentynkowe last minute: co robić w dzień zakochanych?

Zanim to jeszcze było modne…

Walentynki kojarzą się dziś głównie z romantycznymi gestami, ale ich historia sięga starożytnego Rzymu. Święto to wywodzi się prawdopodobnie z obchodów Luperkaliów – festiwalu płodności ku czci Fauna, podczas którego mężczyźni losowali imiona kobiet, z którymi mieli spędzić kolejne miesiące.

Z czasem, gdy chrześcijaństwo zyskało dominującą pozycję w Europie, dawny pogański zwyczaj zastąpiono wspomnieniem św. Walentego – męczennika, który według legendy potajemnie błogosławił śluby zakochanych mimo zakazu cesarza Klaudiusza II. Za swoją działalność został skazany na śmierć, a przed egzekucją miał napisać list do swojej ukochanej, podpisując go słowami „Twój Walenty” – co dziś uznaje się za pierwowzór walentynkowych kartek.

W średniowieczu Walentynki stały się popularne zwłaszcza w Anglii i Francji, gdzie uważano, że to właśnie 14 lutego ptaki dobierają się w pary. W XVI i XVII wieku tradycja wysyłania miłosnych liścików rozprzestrzeniła się na całą Europę, a w XIX wieku pojawiły się pierwsze drukowane kartki walentynkowe. Współcześnie to święto miłości obchodzone jest na całym świecie – od romantycznych kolacji po wspólne podróże i niezapomniane przeżycia.

Walentynkowy przewodnik – co zrobić w romantyczny weekend

Aktywnie na spacerze – można wybrać się na spontaniczny spacer uliczkami Starego Miasta, czy alejkami Ogrodu Saskiego, ale można też postawić na coś zorganizowanego. Centrum Inspiracji Turystycznej zaprasza na Spacer z Przewodnikiem Inspiracji „Miłość do Lublina/Miłość w Lublinie”. Poznamy najważniejsze legendy miejskie, miejsca rzadko odwiedzane przez turystów. A to wszystko w romantycznej walentynkowej odsłonie. Początek o godzinie 17 na Jezuickiej 1/3 (siedziba CIT).

Na walentynkowy spacer można także wybrać się do Lumina Parku w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Tegorocznym tematem Luminy jest „Laboratorium światła”, a jak wiemy miłość to prawdziwa chemia! Park czynny jest od godziny 17 do 21 (ostatnie wejście o godzinie 20). Ceny biletów 37 zł/osoba.

Jeśli mamy możliwości warto wybrać się do gminy Susiec do rezerwatu Szumy nad Tanwią. Znajdziemy tam „źródełko miłości”, z którego jeśli zakochani wypiją po łyku wody zakochają się w sobie do końca swoich dni.

Natomiast w Zamościu możemy pójść na spacer do ogrodu zoologicznego. W piątek i sobotę będzie obowiązywać specjalna promocja, gdzie do zoo dwie osoby wejdą na jednym bilecie.

Kulturalnie – na romantyczny koncert zaprasza Filharmonia Lubelska. W miłosną muzyczną podróż zabiorą nas Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Olga Pasiecznik i Michał Piotrowski. Bilety od 40 zł do 100 zł.

Można się także wybrać do kina. Kino Bajka zaprasza na specjalne walentynkowe pokazy najnowszej części przygód prawdziwej romantyczki – Bridget Jones. W Kinie Centrum Spotkania Kultur będzie można obejrzeć „Światłoczułą” oraz „Sztukę Pięknego Życia”. W Centrum Kultury zobaczymy spektakl „Dobrze się kłamie”. W kinie CK także premierowe pokazy filmu „Maria Callas” z Angeliną Jolie.

Wyjątkowo – Górnik Łęczna zachęca do wysyłania wiadomości głosowej lub krótkiego filmiku z wyznaniem miłości. Deklaracje można przesyłać za pomocą mediów społecznościowych klubu. Najciekawsze deklaracje miłosne zostaną puszczone w przerwie meczu z ŁKS-em Łódź. Drugą opcją jest przesłanie na adres e-mail komunikacja@gornik.leczna.pl treść życzeń walentynkowych, a te najbardziej kreatywne klub opublikuje w Walentynki na klubowych profilach na Facebooku, Instagramie i portalu X.

Tanecznie – Bioteka zaprasza na roztańczone Walentynki. W godzinach od 19 do 21 organizatorzy będą rozgrzewać serca i nogi w tanecznym rytmie. Weźcie ze sobą dobry humor i mile widziane czerwone akcenty. Wstęp bezpłatny.

Ekskluzywnie – na prawdziwie romantyczny i ekskluzywny wieczór zaprasza Hotel Wieniawski. „Rozkochaj się w Wieniawskim” to specjalny pakiet w cenie 699 zł, gdzie mamy romantyczny pobyt w hotelu ze słodką wstawką, uroczystą walentynkową kolacją i śniadaniem.

Smacznie – lubelskie restauracje zapraszają na specjalne walentynkowe menu w promocyjnych cenach.

W restauracji Trzy Romanse w cenie 179 zł za osobę mamy wyjątkową romantyczną kolację składającą się ze starteru, przystawki, zupy, dania głównego oraz deseru. Występują dwie opcje do wyboru. Natomiast w cenie 268 zł za os. Mamy kolację z wyselekcjowanymi do dań winami.

Restauracja Legendy Miasta zaprasza na trzydaniową romantyczną kolację. W cenie 149 zł/os. mamy zupę, danie główne i słodki deser. W menu znajdziemy zupę rakową z pomidorami i czosnkiem, na danie główne stek z kałamarnicy lub górkę cielęcą, a na deser pyszny torcik Pavlova z borówkami.

Perłowa Pijalnia Piwa ma do wyboru dwie opcje walentynkowej kolacji – pierwsza opcja to oferta na wynos gdzie znajdziemy zestaw 4 zakąsek wraz z rozpływającym się w ustach i na serduszku ossobuco do przygotowania w domu według instrukcji szefa kuchni. Cena 199 zł. Jeśli chcemy spędzić ten czas we dwoje, ale nie gotując wspólnie możemy zarezerwować stolik w Sali Lubelskiej. W cenie 169 zł mamy 5 dań oraz do wyboru butelkę wina lub zestaw koktajli.

W Koprze Włoskim poczujemy prawdziwie śródziemnomorski klimat. Do wyboru mamy dwie przystawki, dwa dania główne, monodeser i specjalny walentynkowy eliksir. Oferta dostępna będzie przez cały weekend (14-16 stycznia) Cena od 108 zł.