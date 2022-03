Ważna informacja z ZUS dla uchodźców z Ukrainy

W środę rozpoczęło się przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy, którzy chcą otrzymać numer PESEL. To jeden z warunków niezbędnych do otrzymania pełnego dostępu do systemu ochrony zdrowia, rynku pracy czy świadczeń społecznych.

Numer ewidencyjny to nie jedyny warunek, jaki stawia przed uchodźcami ZUS.

– Niebawem ZUS udostępni uprawnionym uchodźcom możliwość składania wniosków. Zgłoszenia będzie można przesłać tylko przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W portalu będzie specjalny kreator wniosków w języku ukraińskim. Elektronizacja zgłoszeń pozwoli na ich sprawną obsługę. Pomocy w składaniu wniosków o świadczenia rodzinne będą udzielać pracownicy ZUS – informuje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim.

Dodaje, że uchodźcy muszą przed złożeniem dokumentu zadbać o kilka spraw. Sami muszą posiadać numer PESEL. Musi to być numer zarówno dla opiekuna dziecka, jak i samego dziecka, na które będzie pobierane świadczenie.

Do złożenia wniosku niezbędne będą także:

adres e-mail,

polski numer telefonu komórkowego,

numer rachunku bankowego w Polsce.

– Jeśli będą mieszkać w Polsce z dziećmi, to otrzymają też prawo do szeregu świadczeń rodzinnych wypłacanych przez ZUS: świadczenia wychowawczego 500+, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, dofinansowania do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, a także do świadczenia „Dobry Start 300+” na wyprawkę szkolną – wyjaśnia Korba.