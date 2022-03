PESEL otworzy Ukraińcom drzwi na Polskę. Od dzisiaj mogą się o niego ubiegać

W sobotę wieczorem w życie weszła specustawa w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną z Rosją. Reguluje ona kwestie związane z legalizacją pobytu w Polsce oraz dostępem m.in. do rynku pracy, systemu ochrony zdrowia, edukacji a także świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Podstawą do tego jest posiadanie numeru PESEL. Ich nadawanie uchodźcom wojennym z Ukrainy rozpocznie się dzisiaj.

– Jest to najbardziej pilne zadanie – podkreśla wojewoda lubelski Lech Sprawka. Przypomina przy tym, że będą za to odpowiedzialne gminy. Uruchomione mają być mobilne punkty poza urzędami. Po to, by nie blokować przestrzeni, w której na co dzień obsługiwani są Polacy. – Chodzi o rozdzielenie obsługi interesantów na dwa strumienie, głównie w większych miastach – dodaje wojewoda.

W Lublinie głównym miejscem obsługi uchodźców będzie zlokalizowany z dala od centrum budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Zemborzyckiej 88 (więcej TUTAJ). Ratusz nie wyklucza uruchomienia dodatkowych punktów, ale będzie to uzależnione od przekazania przez rząd czytników linii papilarnych. Ponadto Ukraińcy będą mogli złożyć wniosek o PESEL także we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców.

W Chełmie „Punkt Pomocy Ukrainie” będzie funkcjonował przy ul. Kopernika 1. – Obsłużą go pracownicy Departamentu Obsługi Mieszkańców. Obecnie trwają ostatnie prace ze strony Kancelarii Premiera, której przedstawiciele aktualizują systemy komputerowe. Wcześniej pracownicy Urzędu Miasta zostali odpowiednio przeszkoleni – mówi Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.

Do nadawania numerów PESEL Ukraińcom szykują się także mniejsze miejscowości. Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson zaapelował o zgłaszanie się mówiących w języku ukraińskim lub rosyjskim wolontariuszy, którzy pomogliby pracownikom urzędu. – Pomoc w wypełnianiu wniosków, transliteracji dokumentów i udzielaniu informacji na miejscu. Każde wsparcie w tym zakresie jest bardzo ważne, aby cały proces udało się zarejestrować jak najsprawniej – napisał na Facebooku.

Ilu uchodźców może się starać o nadanie numeru PESEL w naszym regionie? – Wstępnie założyliśmy, że może to być ok. 100 tys. osób, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się mylimy – przyznaje wojewoda.