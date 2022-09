„Węgiel je we…” W końcu są pieniądze na dopłaty

To pierwsza transza, która ma być przeznaczona przede wszystkim na wypłaty dla tych, którzy złożyli wnioski przed nowelizacją ustawy, czyli przed 17 sierpnia. Na starych zasadach o wsparcie ubiegało się ok. 483 tys. osób. Urząd szacuje, że na wszystkie dodatki potrzeba będzie ok. 1,7 mld zł.

Ta kwota (615,8 mln zł) wystarczy na wypłacenie ok. 200 tys. dodatków, wliczając w to koszty obsługi przez samorządy. To 60 zł od wniosku – mówi Albin Mazurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Do wypłat już wcześniej przygotował się Urząd Miasta Lublin. Radni utworzyli w budżecie Lublina specjalną „szufladkę” na pieniądze na dodatek węglowy. A skoro do „szufladki” trafiły już rządowe pieniądze (ponad 14 mln zł), można zacząć przelewać je mieszkańcom. Wypłaty mają się zacząć jutro.

– Jako pierwsze będą realizowane te wnioski, które po nowelizacji ustawy nie wymagają weryfikacji – informuje Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta. – W Lublinie na wypłatę dodatków węglowych oczekuje prawie 6,8 tys. mieszkańców.

Nie wszystkie lubelskie samorządy wykazały się taką zapobiegliwością. Na dopełnienie formalności przez radnych muszą poczekać m.in. mieszkańcy Chełma. – Na następnej sesji, pod koniec września, wprowadzimy te pieniądze do budżetu i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zacznie sukcesywne wypłaty. Wniosków jest ponad 3,5 tys. Rozpatrzyliśmy ponad 1,4 tys. z nich, opiewają na kwotę ponad 4 mln zł – mówi Dziennikowi Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.

W przyszły czwartek uchwałę w tej sprawie podejmą radni gminy Karczmiska w powiecie opolskim. – Szacuję, że od 3 października pieniądze będą trafiały na konta mieszkańców – zapowiada Janusz Goliszek, wójt gminy Karczmiska, do której wpłynęło ponad tysiąc wniosków o dodatek węglowy. Kolejne cały czas są składane. W ramach pierwszej transzy gmina otrzymała ponad 8,2 mln zł.