Weź udział w tworzeniu Carnavalu Sztukmistrzów i Re:tradycji

Warsztaty Kultury, czyli główny organizator imprez ogłasza nabór na wolontariuszy przy dwóch największych letnich festiwalach.

- Nie ulega wątpliwości, że to właśnie ich wsparcie przyda się najbardziej, dlatego nie traćcie czasu i już dziś dołączcie do Warsztatowej Rodziny! - mówi Aleksandra Stefanek z Warsztatów Kultury.

Carnaval Sztukmistrzów to prawdziwy festiwal sztuki cyrkowej. Miasto na kilka dni zamienia się w ogromną arenę cyrkową, która jest polem do popisu dla artystów cyrkowych, żonglerzy, klaunów i performerów. Co roku impreza gwarantuje dawkę różnorakich emocji, od śmiechu, przez zaskoczenie, strach aż do zaskoczenia. W tym roku festiwal odbędzie się od 25 do 28 lipca 2024 roku.

Festiwal Re:tredycja - Jarmark Jagielloński to powrót do korzeni i tradycji. Poczas festiwalu króluje rękodzieło oraz folklor, a jednocześnie w płynny sposób łączy się we współczesnością. Święto tradycji i folkloru potrwa od 23 do 25 sierpnia 2024.

- Osobom zaangażowanym w wolontariat oferujemy kompleksowe przygotowanie, nasze wsparcie, a przede wszystkim bycie częścią wspaniałych wydarzeń: koncertów, spotkań, warsztatów czy wystaw - informuje Stefanek.

Wolontariuszem może zostać osoba powyżej 13 roku życia.

Jakich zadań może spodziewać się wolontariusz?

Pomoc w punktach informacyjnych

Pomoc w obsłudze scen, spektakli i garderób

Wsparcie techniczne

Pomoc animatorom i animatorkom w czasie zajęć dla dzieci

Opieka nad artystami i artystkami

Dlaczego warto wziąć udział w wolontariacie?

Dzięki takiemu doświadczeniu można wzbogacić swoje CV oraz rozwinąć kompetencje. Dodatkowymi atutami jest możliwość poznania artystów z całego świata, a także zobaczenie "od kulis" jak to wszystko się odbywa.

Z informacji praktycznych:

Carnaval Sztukmistrzów odbywać się będzie w dniach 25-28 lipca 2024. Rekturacja na wolontariat trwa do 24 czerwca, natomiast największa pomoc będzie potrzebna podczas trwania festiwalu. W lipcu odbedą się spotkania i szkolenia. Organizatorzy planują kilka terminów, a czas trwania spotkań to 2 lub 3 godz. Szczegółowy terminarz spotkań prześlą w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.

Aby wziąć udział w rekturacji na wolontariat podczas Carnavalu Sztukmistrzów wystarzy wypełnić wniosek dostępny na STRONIE INTERNETOWEJ.

Festiwal Re:tradycja - Jarmark Jagielloński odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia 2024. W tym czasie będzie także najwięcej pracy dla wolontariuszy. Rektutacja do wolontariatu trwa do 14 lipca. Na przełomie lipca oraz sierpnia odbędą się spotkania i szkolenia dla wybranych podczas rekrutacji osób. Organizatorzy planują kilka terminów, a czas trwania spotkań to 2 lub 3 godz. Szczegółowy terminarz spotkań prześlą w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.

Aby zostać wolontariuszem podczas Festiwalu Re:tradycja - Jarmark Jagielloński wystarczy wypełnic formularz dostępny na STRONIE INTERNETOWEJ.