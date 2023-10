Piątka wiceministra Sobonia. Nie tylko kibice żużla będą zadowoleni

– Lublin jest pięknym miastem, ma aspiracje, które powinien realizować – rozpoczął swoje wystąpienie wiceminister Artur Soboń. Plan, który ogłosił polityk Prawa i Sprawiedliwości to efekt rozmów i dialogu z mieszkańcami, którzy wskazali to, co dla nich jest najważniejsze. Składa się z pięciu punktów.

Pierwszy to „Pakt dla dzielnic Lublina”

- W spotkaniach z radami dzielnic wytypowane zostały najważniejsze i najpilniejsze do realizacji inwestycje dla każdej z nich. To budowa i remonty dróg, inwestycje oświatowe, miejsca parkingowe. To wszystko, co sprawia, że jakoś naszego życia jest i będzie coraz lepsza - podkreślił Artur Soboń i poinformował, ze w przyszłym tygodniu spotka się z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem, by te priorytety, które zostały wypracowane przekazać włodarzowi miasta i zapewnić go, że jeśli lubelski ratusz będzie składał na nie wnioski w rządowych programach wsparcia, to na te inwestycje otrzyma środki z budżetu państwa.

Punkt drugi – nauka

Wiceminister finansów zapowiedział, że już jutro (poniedziałek) w południe ogłoszona zostanie decyzja o lokalizacji na Politechnice Lubelskiej za 100 milionów złotych nowoczesnego centrum, Tower IT.

– Stworzymy podwalimy do tego, by kolejne tysiące informatyków zasilały lubelski sektor IT. – mówił wiceminister podkreślając, że w ciągu najbliższych kilku lat w stolicy województwa będzie 25 tysięcy miejsc pracy w tym sektorze, a w Lublin będzie miejscem specjalizacji w sztucznej inteligencji, w cyberbezpieczeństwie, w nowocześniejszym wykorzystaniu w różnych dziedzinach życia technologii informatycznych.

Punkt trzeci - biznes

– Po trzecie biznes – kontynuował Artur Soboń. – To połączenie nauki i biznesu. To wszystko, by Lublin mógł się rozwijać, aby te wpływy podatkowe były jak największe, aby infrastruktura była jak najlepsza, abyśmy mogli żyć na jak najwyższym poziomie – mówił i zaznaczył, że jego rolą jest aby to środowisko integrować. Wiceminister zapowiedział, że w środę w Lublinie odbędzie się konferencja biznesowa, na którą przyjedzie z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych.

Punkt czwarty - „Przyjazne osiedle”

To Program ogłoszony niedawno przez Prawo i Sprawiedliwość. Artur Soboń zapowiedział, że będzie chciał, by jak najwięcej środków z 5 miliardów złotych, które zostaną uruchomione na działania mające na celu, by osiedla były bardziej funkcjonalne, dostępne i przyjazne do życia popłynęło do Lublina i miast na Lubelszczyźnie.

Punkt piąty – pieniądze na wielofunkcyjny stadion

W ostatnim, piątym punkcie planu Artur Soboń zagwarantował, że jeśli miasto Lublin zakończy prace związane z projektowaniem nowego stadionu żużlowego i jeśli będzie aplikować o środki rządowe oraz do województwa, które wesprą inwestycje, to takie środki otrzyma.

Podczas niedzielnej konwencji poparcia Arturowi Soboniowi udzieli marszałek województwa Jarosław Stawiarski, który swoje wystąpienie zakończył krótkim zdaniem: „Murem za Arturem!”, wojewoda Lech Sprawka, radny miejski Piotr Popiel oraz Michał Zacz, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rury.