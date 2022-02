Lublin: Rośnie nowa hala sportowa dla "Staszica"

W środku budynku trwają już prace wykończeniowe. Posadzki, zabudowy, izolacje, kładzenie płytek. Gdy zrobi się cieplej dokończona zostanie elewacja obiektu.

– Otwarcie nowej hali jest planowane na początek września. Mamy nadzieję, że taki będzie początek roku szkolnego. Widać, że prace trwają, hala jest już otynkowana, gotowy jest łącznik. Czekamy na nią wszyscy, ja od 40 lat. Jestem już na emeryturze, pracuję na pół etatu. Dyrekcja mi obiecała, że w przyszłym roku też będę miała zajęcia i mnie wpuszczą do nowego obiektu. O potrzebie nowej sali gimnastycznej mówiło się w szkole gdy przyszłam do pracy, a to było w czasie stanu wojennego. Przez ten czas było mnóstwo planów, projektów. Sama zbierałem podpisy w ramach Budżetu Obywatelskiego, bo liceum starało się w ten sposób zrealizować inwestycję. Wtedy też nic z tego wyszło, mieliśmy bardzo duże poparcie ale pieniądze potrzebne na budowę były większe niż cały BO – wspomina Mira Wiśniewska, nauczycielka wychowania fizycznego w I LO.

Przyznaje, że koledzy, którzy tak jak ona prowadzą w „Staszicu” zajęcia WF zaglądają na plac budowy, nawet negocjują zmiany i przeniesienie w inne miejsce pomieszczeń socjalnych. Oprócz przestrzeni do ćwiczenia, siłowni i pokoju dla kadry do nowego budynku przeniesie się też magazyn z potrzebnym sprzętem.

Nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie miała ponad 44 na 24 m. Nad nią, na piętrze szkoła zyska 3 sale lekcyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W ramach inwestycji powstanie także zespół dwóch boisk: do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz wielofunkcyjne m.in. do siatkówki z poliuretanową nawierzchnią, z bieżnią i skocznią.