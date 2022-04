Wielkanoc 2022. Godziny otwarcia sklepów. Lidl, Biedronka, Stokrotka…

Aby Polacy mogli w komfortowych warunkach kupić ulubione świąteczne produkty – tak część sieci handlowych tłumaczy zmiany, które wprowadza w ostatnich dniach przed Wielkanocą.

– W Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek tj. 14 i 15 kwietnia ponad 2200 sklepów sieci Biedronka będzie czynnych w godzinach od 6 do 23 lub dłużej – komunikuje sieć Biedronka.

Z koeli w sobotę czasu na zakupy będzie mniej. Będą czyny do godziny 13.

– Sklepy Stokrotka w Wielką Sobotę, 16 kwietnia, będą czynne do godziny 13 We wszystkie pozostałe dni przedświątecznego okresu będą działały w standardowych godzinach – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki i dodaje, że w Święta Wielkanocne, 17-18 kwietnia, sklepy tej sieci pozostaną zamknięte.

Sklepy niemieckiej marki Lidl będą w piątek czynne do godziny 22, a w sobotę zostaną zamknięte o godzinie 13.

W Aldi zakupy w piątek będzie można zrobić w godzinach 6-22. W Wielką Sobotę te sklepy będą otwarte w godzinach 6-13.

Netto – w tygodniu przed świętami sklepy są otwarte w godz. 6-23. W Wielką Sobotę będą pracowały krócej - do godz. 13.

Intermarché - w czwartek oraz piątek przed Wielkanocą około połowa z placówek tej sieci wydłuży godziny otwarcia do 22 (normalnie do godz. 21). W sobotę natomiast zakupy będzie można zrobić do godz. 14.

Kaufland - Większość placówek w czwartek i piątek będzie czynna dłużej – do godziny 24 zamiast do 22. W sobotę natomiast sklepy będą czynne w godzinach 6-13.

LSS Społem. W piątek placówki są czynną normalnie, tak jak w inne pracujące dni tygodnia, a w sobotę zostaną zamknięte o godzinie 13.