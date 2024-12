Wigilia jeszcze pracująca. Ale urzędnicy pójdą do domu wcześniej

O skróceniu do godz. 14.30 pracy w wigilijny wtorek poinformował UM Lublin. W komunikacie przekazano, że dyżur do godz. 15.30 będzie pełniło jedynie stanowisko ds. rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

"W dniach 27, 30 i 31 grudnia godziny pracy Urzędu Miasta Lublin pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, że w dniach 2 i 3 stycznia 2025 r. BOM przy ul. Kleeberga 12a będzie nieczynny. W tym czasie zapraszamy po odbiór dowodów osobistych do BOM-u przy ul. Wieniawskiej 14" - przekazała jednocześnie Beata Pietryczuk z biura prasowego magistratu.

W niektórych urzędach regionu praca 24 grudnia zakończy się jeszcze wcześniej, bo choćby w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju o godz. 13.

Natomiast UM, a także biuro paszportowe w Krasnymstawie mają pracować do południa. Zaś magistrat w Białej Podlaskiej do 14. Natomiast np. Zamojski Dom Kultury poinformował, że jego kasa, sekretariat i księgowość będą zupełnie nieczynne już od 23 do 27 grudnia.