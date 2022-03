Wiosna przyszła i poszła. Alert IMGW dla lubelskiego

Jeszcze kilka dni można było podejrzewać, że zbliża się pogodowa wiosna – było cieplej. Ale teraz IMGW ostrzega przed mrozem.

Wydany właśnie alert obowiązuje do środy, od godziny 20 do czwartku, do godziny 8 rano. Synoptycy przewidują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna ma wynieść od minus 7 stopni Celsjusza do minus 5 stopni. Temperatura minimalna przy gruncie ma wynieść minus 6 stopni.

Ostrzeżenie wydano dla powiatów