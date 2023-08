Wybory parlamentarne 2023. Wojewoda Lech Sprawka podjął decyzję

Przedwojenny bank na sprzedaż. Oferta tylko dla tych z grubym portfelem

Co najmniej 8,5 mln zł trzeba zapłacić, by stać się właścicielem jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w centrum. Na sprzedaż wystawił go Bank Pekao, który wyprowadził się stąd kilka miesięcy temu.