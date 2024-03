Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy został rozbudowany. Otwarto centralną rejestrację

Nowy budynek scala ze sobą otwarte w grudniu bloki C i E, w których znajdują się m.in. pracownia spirometrii, chirurgiczna czy ortopedyczna. Teraz pacjenci będą mogli zapisywać się do lekarzy ze wszystkich pracowni i oddziałów przy jednej, 7- stanowiskowej rejestracji przy ul. Nałęczowskiej.

- Tu będzie się zaczynało życie. W kondygnacji podziemnej znajduje się pomieszczenie techniczne, rozdzielnia elektryczna, wentylatornia, archiwum oraz szatnia dla personelu. Natomiast na parterze znajduje się główne wejście do ośrodka i stanowiska centralnej rejestracji dla wszystkich poradni i pracowni ośrodka z obszernym holem, przestrzenią wypoczynkową oraz punktem informacyjnym. Łączy on wszystkie budynki i ma przejścia zarówno do pierwszego budynku, starego, jak i budynków nowo wybudowanych – mówi Anna Rutczyńska-Rumińska - dyrektor WOMP Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie.

Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu województwa. Całkowity koszt to prawie 10 mln złotych.

- To godne warunki do pobierania numerków, umawiania na wizyty do naszych medyków. To są już standardy europejskie. Pacjenci, którzy będą się rejestrować do swoich lekarzy będą mieli komfortowe warunki, jeśli chodzi o rejestrację i przejście do poszczególnych budynków starej części i tych, które zostały wybudowane. Będzie bardzo łatwo i bardzo prosto, w związku z tym te 10 milionów są naprawdę bardzo dobrze wydanymi pieniędzmi – zaznacza Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.