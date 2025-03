W sobotę 22 marca na płycie Portu Lotniczego Lublin wylądował pierwszy samolot z Rzymu, tym samym inaugurując połączenie z Lublina z wiecznym miastem. To także wyróżnienie dla całej Polski, ponieważ to pierwszy samolot linii Aeroitalia, który wylądował w Polsce. Lubelskie lotnisko jako pierwsze w kraju podpisało umowę z tym prywatnym włoskim przewoźnikiem.

– Rzym był jedną z najbardziej oczekiwanych destynacji przez naszych pasażerów, więc cieszymy się bardzo z tego połączenia. Warto podkreślić, że lotnisko Fiumicino to główny port w stolicy Italii. Dzięki temu portowi przesiadkowemu zyskujemy też możliwość wygodnej podróży, na jednym bilecie, dzięki trasom naszego partnera, na Sycylię, Sardynię a także do Rumunii – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk.

Na początek będziemy mogli skorzystać z dwóch lotów w tygodniu do wiecznego miasta (we wtorki oraz soboty). W szczycie sezonu przedstawiciele zapowiadają, że będą to trzy połączenia w tygodniu.

W uroczystej inauguracji lotów uczestniczyli udziałowcy PLL czyli przedstawiciele województwa lubelskiego i miasta Lublin.

– Połączenie z Rzymem to zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców, krok w kierunku rozwoju turystyki i biznesu, a także wzmocnienie roli naszego regionu na mapie Europy. To również symboliczne podkreślenie wieloletniej współpracy z Regionem Lacjum, która otworzyła drogę do tej inicjatywy. Lubelskie staje się coraz bardziej dostępnym i atrakcyjnym miejscem, również na arenie międzynarodowej – powiedział wicemarszałek województwa lubelskiego Piotr Breś.

Aeroitalia to nowa, zawiązana w 2022 roku, prywatna linia lotnicza. Port Lotniczy w Lublinie jest jedynym lotniskiem w Polsce i tej części Europy dokąd będzie latał włoski przewoźnik. Linie stawiają mocno na promocję kultury, kuchni i tradycji włoskiej, stąd też obecność w ofercie pokładowej wielu produktów typowych dla Italii.