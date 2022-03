Wybuch gazu w centrum Lublina i ewakuacja mieszkańców. Są poparzone osoby

Oksana Osikowa: Nie chcę być ciężarem

Potrzebuję malować, niezależnie od okoliczności – mówi Oksana Osikowa, która uciekła do nas z ogarniętej wojną Ukrainy. Dobrzy ludzie zbierają dla niej materiały plastyczne, by talent mógł być jej źródłem utrzymania do września. Wtedy ma zacząć pracę w przedszkolu.