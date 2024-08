Wypadek na wjeździe do Lublina. Droga jest zablokowana

Do zdarzenia doszło we wtorek rano na alei Solidarności na wysokości miejscowości Dąbrowica przy wjeździe do Lublina. Według informacji przekazanych przez służby samochód osobowy marki Subaru wjechał w tył naczepy ciężarówki, która uległa awarii. Pojazd stał na poboczu i oznakowany był trójkątami ostrzegawczymi.

Na miejscu interweniowały służby ratownictwa medycznego, policja oraz straż pożarna.

- Mężczyzna w wieku około 60 lat został zakleszczony w pojeździe. Potrzebne było wykorzystanie sprzętu hydraulicznego, by wydostać go z pojazdu. Został przekazany służbom ratunkowym - informuje st. kpt. mgr inż. Andrzej Szacoń, rzecznik straży pożarnej w Lublinie.

Zablokowana jest droga nr 874 w kierunku Lublina. Na miejscu policjanci prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Policja zaleca objazdy okolicznymi drogami.