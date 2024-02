Ruszyły kwalifikacje do wojska. Stawienie się na komisji jest obowiązkowe

Mieszkańcy Lubelszczyzny będą stawiać się na komisjach od dzisiaj (12 lutego) do 30 kwietnia. Taki obowiązek dotyczy mężczyzn, którzy ukończyli 19 lat (rocznik 2005), mężczyzn mających od 20 do 24 lat, którzy nie posiadają jeszcze orzeczonej kategorii. Wezwanie mogą otrzymać również kobiety mające kwalifikacje przydatne w wojsku, głównie z zakresu medycyny.

W tym roku wezwanie otrzymało dokładnie 13 782 mieszkańców województwa lubelskiego. Przygotowane są 23 powiatowe komisje lekarskie oraz jedna wojewódzka.

Warto zaznaczyć, że nie jest to mobilizacja wojskowa, ale stawienie się na komisji jest obowiązkowe. To również szansa na zapoznanie się z możliwością pracy w służbie wojskowej. W powiatowych komisjach, żołnierze- rekruterzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej opowiedzą o swojej pracy i odpowiedzą na wszystkie pytania potencjalnych zainteresowanych.

Aby przystąpić do WOT przede wszystkim trzeba być pełnoletnim, zdrowym, niekaranym i posiadać polskie obywatelstwo. Kandydat nie może w tym czasie pełnić służby w innych rodzajach wojsk czy niektórych służbach mundurowych.

Chętni, którzy chcą przystąpić do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z rekruterem 2 LBOT w okolicy. Wojskowy opowie etapach naboru i o wszystkim, co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do służby. Następnie należy udać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie składa się niezbędne dokumenty. Kolejnym etapem jest już rozmowa kwalifikacyjna oraz badania lekarskie i psychologiczne. Po otrzymaniu orzeczenia od komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej, komendant WCR wręczy kandydatowi kartę powołania z datą stawiennictwa.

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl./ lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod nr tel.: 800 696 077, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.