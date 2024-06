Sławin na sportowo czyli olimpijskie ideały w lokalnym wydaniu

Tegoroczny festyn był wyjątkowy. W ramach imprezy odbyły się m.in. XXXII Wojewódzkie Mistrzostwa Małych Mistrzów Karate podczas których młodzi sportowcy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdobycia doświadczenia.

- W tym roku odwiedziło nas bardzo dużo osób, co nas bardzo cieszy, że trud jaki został włożony w przygotowanie, został nagrodzony. Przygotowaliśmy 59. stoisk klasowych oraz dodatkowo zaszczyciło nas swoją obecnością około 20. wystawców, którzy współpracują z nami. Mieliśmy stoisko Motoru Lublin, Akademickiego Związku Sportowego, Budowlani Lublin czy AZS UMCS. Nasz festyn to impreza rodzinna, wszystko co tu widzieliśmy, jest zasługą naszych rodziców, bo bez nich nic by sie nie odbyło- mówiła Aneta Dams, wice dyrektorka Zespołu Szkół nr 12. I dodała: - Na scenie wystąpili nasi uczniowie i absolwenci, były także występy taneczne, recytacje wiersz, jak również zaprezentowała się grupa teatralna Bajdurka. Widzowie zobaczyli, pokazy boksu tajskiego, więc atrakcji mieliśmy bardzo dużo. W tym roku festynowi towarzyszą XXXII Wojewódzkie Mistrzostwa Małych Mistrzów Karate, które odbywały się na naszej sali gimnastycznej. Festynowi przyświeca hasło nie tylko Sławin na sportowo, ale olimpijskie idee w lokalnym wydaniu. Co oznacza, że chcemy, aby wszystkie klasy zaprezentowały zasady fair play, determinację i dążenie do doskonałości.