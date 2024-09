XXVI Lubelskie Święto Chleba

Podobnie jak w latach ubiegłych najsmaczniejsza impreza łącząca piekarzy i konsumentów pieczywa odbyła się w malowniczych plenerach miasteczka prowincjonalnego Muzeum Wsi Lubelskiej.

- Święto Chleba organizowane jest od 1999 rok, pierwszym inicjatorem święta był Andrzej Motyl, my jako Cech Rzemiosł Spożywczych kontynuujemy tę tradycję. Upamiętniamy chleb, który codziennie spożywamy, wiec jest to impreza gloryfikująca pieczywo, które jest, niestety, niedoceniane przez społeczeństwo a jest nam potrzebne - mówiła Iwona Trofimenko, kierownik Cechu Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, organizator wydarzenia. I dodała: - Wystawców mamy około sześćdziesięciu z przeróżnym asortymentem, jest nie tylko pieczywo i ciasto, mamy kraftowe piwa i alkohol, sery, oleje, miody, czyli wszystko to, co jest z naszej Polskiej ziemi zrodzone. Nie ma tu nic sztucznego, wszystkie produkty są naturalne- podsumowała.

Lubelskie Święto Chleba to nie tylko wystawcy i smakołyki na stoiskach, organizatorzy przygotowali również konkursy piekarniczo-cukiernicze np. na najładniejszy chleb ozdobny, najsmaczniejszego cebularz, sernik i ciasto z owocami sezonowymi oraz konkurs na najładniejsze stoisko. - Mamy tu chleby pszenno-żytnie oraz chleby tradycyjne na zakwasie . Dawniej, by zrobić chleb używało się zakwasu, wody oraz mąki i te nasze są właśnie takie- mówiła Jolanta Mazurkiewicz z Koła Gospodyń z Urzędowa "Rankowianki". -Cebularz Lubelski, czyli białe pieczywo na mące 500, może być leciutko słodkawy, ale nie musi, lubelska cebulka lekko posolona oraz lubelski mak. Cebularz wywodzi się z XIX wieku z kultury żydowskiej. Teraz to rarytas, dawniej było to najtańsze i najprostsze jedzenie. Można go było dostać w małych piekarniach na terenie Zamościa, Lublina i Kazimierza- opowiadał Rafał Stachal, Cukiernia Chmielewski Lublin. I dodał: Po wojnie, wypiek cebularza przejęły piekarnie chrześcijańskie, pierwszy wypiek cebularza odbył się na Boże Narodzenie 1944 roku, w piekarni Kuźmiuk.

Uczestnicy mogli spróbować tradycyjnych lubelskich potraw, porozmawiać z lokalnymi producentami oraz dowiedzieć się jak żywienie wpływa na nasz wzrok. Po raz szósty można było wykonać przesiewowe badanie wzroku. - Wszystkie produkty, które zawierają luteinę, wit A, B, C, D mają wpływ na nasz wzrok. Ważne, żeby spożywać produkty jak najmniej przetworzone. Należy jeść produkty z mąką razową, pytlową, marchewkę, owoce, warzywa to wszystko wpływa na jakość tego jak widzimy. Oczywiście nie zapobiegną chorobom, ale spowolnią je -mówił Artur Polar, starszy Lubelskiego Cechu Optyków. Organizatorem wydarzenia był Cech Rzemiosł Spożywczych, współorganizatorem Lubelski Cech Optyków, partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie - Lubelskie! Smakuj życie".