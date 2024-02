Z pędzlem, wędką i cebularzem. W Lublinie pojawią się nowe koziołki

Za przedsięwzięciem stoi fundacja Lubelskie Koziołki, z inicjatywy której do tej pory w Lublinie stanęło osiem niewielkich rzeźb przedstawiających zwierzę będące symbolem miasta. W 2022 roku fundacja zgłosiła do budżetu obywatelskiego pomysł stworzenia szlaku, na który składałoby się 11 kolejnych figurek. Każda z nich ma mieć atrybuty nawiązujące do lubelskiej historii i legend. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na ich zaprojektowanie, wykonanie i montaż.

Na rogu ulic Królewskiej i Wyszyńskiego stanie koziołek ze skrzydłami legendarnego żmija. W podwórku obok Baszty Półokrągłej przy ul. Jezuickiej pojawi się rzeźba z kuszą i strzałą, odwołująca się do legendy o cyrkaczu świec i opowieści o murach miejskich. Ta przy ul. Złotej będzie trzymała damskie lusterko z rączką, co ma być nawiązaniem do legendy o pięknej złotniczance. Tarcza z miejskim herbem będzie wyróżniać natomiast figurkę, która zostanie zamontowana przy ul. Archidiakońskiej 5.

Na placu Po Farze stanie „śpiący” koziołek w koronie, nawiązujący do legendy o Michale Archaniele i Leszku Czarnym. Mistrza Andrzeja i freski jego autorstwa w Kaplicy Trójcy Świętej ma upamiętnić rzeźba z pędzlem i w berecie na głowie, którą będzie można zobaczyć w pobliżu Zamku Lubelskiego. Cebularzem będzie zajadał się koziołek z ul. Kowalskiej 16, przypominający o legendzie o Esterce i tradycjach żydowskich w Lublinie. Nieopodal, w okolicy Zaułku Hartwigów pojawi się figurka z wędką i rybą, nawiązująca do legendy o nazwie miasta.

Przy placu Rybnym będzie można dowiedzieć się o legendzie o Jadzi i pożarze Lublina, a odnoszącymi się do nich atrybutami będą patelnia i naleśniki. Rzeźba przy placu Łokietka (po stronie Starego Miasta) będzie miała zegarek na łańcuszku, nawiązujący do legendarnego zegarmistrza Lutowskiego. Ostatni z koziołków i jedyny ulokowany poza Starym Miastem pojawi się przed kościołem pw. NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6. Jego symbolem będą dwa miecze, nawiązujące do genezy świątyni, która została ufundowana przez króla Władysława Jagiełłę jako dowód wdzięczności za zwycięstwo polskich wojsk w bitwie pod Grunwaldem.

- Obok każdej rzeźby znajdzie się tabliczka z nazwą i kodem QR odsyłającym do strony szlaku – mówi Joanna Stryczewska z biura prasowego Urzędu Miasta. Urzędnicy na oferty w ogłoszonym przetargu czekają do najbliższego czwartku. - Zgodnie z umową wykonawca będzie miał osiem miesięcy od jej podpisania na realizację zadania – dodaje Stryczewska.

Koziołki mają być montowane w dwóch etapach. Pierwszych pięć ma stanąć w swoich lokalizacjach w ciągu czterech miesięcy od zawarcia umowy.