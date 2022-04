Państwo sypnęło 10 mln zł na pomoc uchodźcom. Kto dostał te pieniądze?

Motor kontra Chojniczanka, czyli mecz o drugie miejsce

Sprawa jest prosta. Jeżeli Motor wygra w sobotę z Chojniczanką, to zbliży się do wicelidera na zaledwie punkt i kwestia awansu pozostanie otwarta. W przypadku porażki drużyna Marka Saganowskiego będzie tracić do rywali aż siedem „oczek”, a to spowoduje, że trzeba będzie się skupić na barażach. Spotkanie w Chojnicach rozpocznie się o godz. 17.