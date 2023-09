Za 28 milionów stworzą "medycynę przyszłości"

- Nie boję się powiedzieć, że jest to medycyna przyszłości. To tutaj tworzone będą terapie szyte na miarę, które będą pozwalały na przygotowanie dedykowanego leczenia dla konkretnych pacjentów. Tutaj będą rozwijane badania naukowe na najwyższym poziomie i myślę, że te działania związane z proteomiką, genomiką i personalizowanym leczeniem będą wielką szansą dla całego regionu – mówi Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. To właśnie ta instytucja przekazała lubelskiej uczelni pieniądze na realizację przedsięwzięcia.

Jak ma to wyglądać w praktyce? - Po przekroczeniu przez pacjenta progu szpitala, wszystkie dane będą zbierane na serwery. Nie będzie trzeba ciągle powielać elementów badania i wywiadu, co cały czas dzieje się w systemie zdrowia. Te informacje będą użyte do analiz, ale też porównań populacyjnych – wyjaśnia prof. Robert Rejdak, prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. umiędzynarodowienia, cyfryzacji i promocji.

Gromadzone informacje mają być anonimizowane. Za kwestie związane z ich bezpieczeństwem mają odpowiadać naukowcy z Politechniki Lubelskiej, która razem z uczelnią medyczną uczestniczy w projekcie.

- Naszą rolą będzie też przygotowanie systemu agregującego dane, który za ich pomocą, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji przeprowadzi wstępną diagnostykę. To będą dane wielowymiarowe, zarówno prześwietlenia czy tomografie komputerowe, jak i dane z biobanku, dotyczące np. krwi i parametrów życiowych pacjenta – mówi dr hab. Dariusz Czerwiński, prorektor Politechniki Lubelskiej ds. ogólnych i rozwoju.

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej ma zacząć działać w 2025 roku. Z jego usług mają korzystać szpitale kliniczne prowadzone przez Uniwersytet Medyczny: SPSK 4 przy ul. Jaczewskiego, SPSK 1 przy ul. Staszica, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy i Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. Docelowo opracowane w nim rozwiązane będą mogły być wykorzystywane w innych placówkach w regionie.