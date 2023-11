Zabytkowy kościół pobrygidkowski będzie można zwiedzić… online

Kościół powstał w XV w. z inicjatywy króla Władysława Jagiełło, jako dziękczynne wotum po zwycięstwie pod Grunwaldem. Twórcy aplikacji zakładali zbudowanie bazy danych, w której można odnaleźć wszystkie zasoby związane z kościołem pobrygidkowskim, a także przewodnika mobilnego.

W budowaniu bazy danych wykorzystano zasoby zdigitalizowane w ramach projektu Kultura Cyfrowa. Jak twierdzą twórcy, pozwoliło to osiągnąć wiele celów popularyzacyjnych, naukowych i edukacyjnych.

Zabytkowe obiekty, które do tej pory znajdowały się w kościele teraz dostępne będą dla wszystkich, co pozwoli na ułatwienie dostępu do lubelskiego dziedzictwa kulturowego dla każdego zainteresowanego. Dzięki możliwości „pospacerowania” po modelu 3D kościoła użytkownicy będą mieli nie tylko dostęp do bogatej bazy danych, ale także możliwość przestrzennego zorientowania się w położeniu wszystkich elementów.