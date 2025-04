Już długi czas trwają przygotowania do remontu jednej z kluczowych ulic Lublina — ulicy Tomasza Zana. Jest to główna ulica dzielnicy Rury. Jej stan jest jednak tragiczny. Niedługo może się to zmienić.

W mijającym tygodniu wydano bowiem decyzję środowiskową dla przebudowy tej arterii. Co to oznacza dla inwestycji i mieszkańców, którzy z niecierpliwością na nią czekają?

Uzyskanie decyzji środowiskowej to jeden z pierwszych kroków w stronę budowy. Teraz należy dokończyć projekt i uzyskać pozwolenie na budowę. Te prace w miejskich urzędach już trwają.

– Projekt przebudowy ul. Zana jest w trakcie opracowywania, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w połowie tego roku. Obecnie trwa końcowy etap opiniowania koncepcji rozbudowy. Została ona przekazana do zaopiniowania przez Radę Dzielnicy Rury i Konstantynów – zapewnia Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Jak dodaje urzędniczka, po zaopiniowaniu koncepcji, biuro projektowe przystąpi do opracowania projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów wykonawczych wszystkich branż, w tym przebudowy i zabezpieczenia sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym.

– Po uzgodnieniu projektów branżowych wchodzących w skład projektu budowlanego wystąpimy z wnioskiem do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przedstawia kolejne etapy Fisz.

Wielu mieszkańców dzielnicy martwi się o to, że w trakcie remontu znikną drzewa ciągnące się wzdłuż ulicy. Zajmowaliśmy się już tą sprawą. W grudniu ubiegłego roku urzędnicy zapewniali, że oznakowane drzewa wcale nie są przeznaczone do wycinki, a jest to tylko element opracowywania projektu.

Ta wersja nadal funkcjonuje w miejskich jednostkach.

– W ramach opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zana wykonawca dokonał inwentaryzacji drzew. Dzięki określeniu stanu faktycznego liczby drzew oraz ich położenia można podjąć kroki mające na celu ominięcia drzew lub zawężenia drogi dla pieszych i rowerów. Z uwagi na to, że opracowanie jeszcze trwa, nie ma konkretnych decyzji w tym zakresie – zapewnia Monika Fisz.

Przebudowa zaplanowana jest na całym odcinku ulicy od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej. Chodzi więc o odcinek o długości ok. 2,5 km.

– Jeśli chodzi o parametry ulicy to na przeważającym odcinku nie ulegną one zmianie, tzn. na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Filaretów zostanie utrzymany istniejący przekrój tzn. jedna jezdnia z czterema pasami ruchu, a na pasach zewnętrznych zostaną wydzielone bus-pasy. Bus-pasy zostaną również zaprojektowane na odcinku od ul. Filaretów do ul. Wileńskiej. Na tym odcinku powstaną dodatkowe pasy do relacji skrętnych w ul. Jana Sawy, Juranda, Wallenroda – zapowiada rzeczniczka ZDiTM.

Na dalszym odcinku od ul. Wileńskiej do al. Kraśnickiej ulica będzie miała po jednym pasie ruchu wraz z dodatkowym pasem środkowym dla relacji skrętnych na odcinku od ul. Struga do ul. Skierki. Na tym odcinku zostały również zaprojektowane miejsca postojowe. W ul. Zana po obu stronach powstaną nowe drogi dla pieszych oraz rowerów (poza odcinkiem od ul. Wileńskiej do ul. Juranda), a w przypadku ograniczeń terenowych ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowie ulegną istniejące sygnalizacje, a na skrzyżowaniu z ul. Juranda / Wallenroda powstanie nowa sygnalizacja. Przebudowane zostaną również zatoki dla pojazdów komunikacji miejskiej, sieć odwodnienia ulicy, oświetlenie i trakcja trolejbusowa.