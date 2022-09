"Zanagate". Były przewodniczący Rady Miasta Lublin jednak stanie przed sądem

PIT-36 - jak rozliczyć online?

Każdy obywatel ma coroczny obowiązek rozliczyć podatek dochodowy. Jeszcze niedawno była to formalność, której wypełnienie było nie tylko czasochłonne, ale i trudne. Dziś to już historia. A to wszystko dzięki temu, że obecnie można z łatwością złożyć PIT online. Sprawdźmy więc, jak wypełnić i dostarczyć do Urzędu Skarbowego deklarację PIT-36.