Zarażą licealistów bakcylem studiowania. Skłodowska chętnie widziana na Politechnice

Najważniejsze cele tej inicjatywy to pokazanie licealistom innych form nauczania, by z chęcią zdobywali nową wiedzę oraz skuteczne zarażenie ich bakcylem studiowania i kontynuowania nauki właśnie na Politechnice Lubelskiej.

– W chwili, kiedy zmagamy się z niżem demograficznym, zależny nam, by jak najwięcej obecnych licealistów wybierało uczelnie w naszym regionie. Współpraca pozwoli nam na wcześniejsze zidentyfikowanie utalentowanych uczniów, co może prowadzić do lepszego pozyskiwania zdolnych studentów – uważa prof. Zbigniew Pater. I przypomina, że w tegorocznym rankingu Perspektyw V LO uplasowało się na wysokiej ósmej pozycji w województwie lubelskim.