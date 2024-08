Zatańczyli w Ogrodzie Saskim

Zajęcia prowadzone były ramach Lubelskiego Domu Tańca i składały się z dwóch modułów. Pierwszego, skierowanego głównie do osób, które jeszcze nie miały do czynienia z tańcem tradycyjnym i drugiego, rozwijającego wiedzę i umiejętności tych, którzy już tańczą. "Rozdroża Tradycji" to cykl warsztatów tematycznych :warsztaty instrumentalne i śpiewacze z elementami tańców tradycyjnych oraz warsztaty rękodzieła, realizujących idee równoprawnego udziału wszystkich jej uczestników w kulturze tradycyjnej.

Zajęcia poprowadziła folklorystka Agata Turczyn, od kilkunastu lat związana ze środowiskiem muzyki tradycyjnej. Na codzień kulturoznawczyni zajmuje się śpiewem i tańcem tradycyjnym – zarówno na polu teoretycznym, jak i praktycznym.

Autorami projektu są Maciej Filipczuk i Grzegorz Paluch.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji