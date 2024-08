Seniorzy i najmłodsi dowiedzieli się jak pracuje strażnik miejski

Seniorzy i najmłodsi uczestniczą w spotkaniach w kameralnych grupach z zawodowcami w danych dziedzinach. Tak w skrócie można opisać projekt "Lublin. Zawodowcy".

W dłuższym opisie, to międzypokoleniowy projekt gdzie lubelscy seniorzy wraz z wnukami poznają tajniki pracy w różnych zawodach. Najmłodsi i najstarsi mogli już być m.in. na Politechnice Lubelskiej, w straży pożarnej, na komendzie policji, sortowni poczty czy telewizji. We wtorek zwiedzali straż miejską.

A co było w programie? Oglądanie radiowozów dostępnych we flocie lubelskiej straży miejskiej, opowieści o działalności ekopatrolu, nauka samoobrony i tego jak zachowywać się gdy jesteśmy sami w domu, edukacja na temat bezpieczeństwa na ulicach oraz taki przyspieszony i początkowy kurs przygotowujący na strażnika miejskiego.

To już półmetek pilotażowego programu „Lublin. Zawodowcy”. Do tej pory w ramach akcji odbyły się 22 wydarzenia, w których udział wzięło ponad 400 osób.

Spotkania potrwają do 29 sierpnia, natomiast już w czwartek (8 sierpnia) ruszają zapisy na ostatnią turę zajęć. Miejski projekt to odpowiedź na aktywne spędzenie wakacji wnucząt i dziadków. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat oraz seniorów. Ale niekoniecznie. Jeśli dziadek lub babcia nie mogą wziąć udział w wydarzeniu, mozna wybrac się na niego z rodzicami lub ciociami/wujkami. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Harmonogram zapisów oraz wycieczek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin w zakładce Mieszkańcy. Zajęcia odbywać się będą do końca sierpnia w grupach liczących od 4 do 10 par, więc kto pierwszy ten lepszy.

- W trakcie trwania całego projektu wspólnie wprowadzamy dzieci w tematykę różnorodności i złożoności zawodów, pomagając im zrozumieć funkcjonowanie społeczeństwa oraz podkreślamy znaczenie pracy w życiu codziennym. Pokazujemy, że niezależnie od profesji, każda praca jest ważna i wartościowa – mówi zastępczyni prezydenta Lublina ds. Społecznych Anna Augustyniak.

– Spotkania są podzielone na trzy tury. Podczas pierwszej zapoznajemy się z miejscem, zwiedzamy przedsiębiorstwo poznajemy je od środka. Później przechodzimy do historii tego miejsca, zakresu jej działalności. Trzecia część to już część praktyczna, gdzie uczestnicy sami wcielą się w pracowników instytucji.