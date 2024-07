"Zawodowcy" na Politechnice Lubelskiej

Pilotażowy projekt miasta pt. "Lublin. Zawodowcy" cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas poniedziałkowych zajęć uczestnicy mogli wybrać się na Politechnikę Lubelską.

- Pokazaliśmy naszym gościom wynalazki opracowane na Politechnice Lubelskiej. Najwięcej emocji wzbudził tunel aerodynamiczny, wiatrakowiec i turbina wiatrowa oraz pokaz modeli samochodów do driftu. Nie zabrakło też chętnych do udziału w warsztatach ręcznego druku 3D - informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka Politechniki Lubelskiej.

Zachwyceni z udziału w warsztatach byli zarówno młodzi jak i starsi.

– Bardzo fajnie było w tunelu, to niespotykane uczucie, jak wiatr ciągnie do tyłu. Jeździłem też autami do driftu. Ciężko jest kierować, ale jest w tym też dużo zabawy. Najtrudniejsze było cofanie i skręcanie, bo balansowanie samochodem nie jest wcale łatwe - mówił Eryk.

– To, co dzisiaj zobaczyliśmy, to zdobycze XXI wieku. Serce się raduje, że mamy tak zdolną młodzież i naukowców w Lublinie – dodaje pani Danuta.

Miejski projekt "Lublin. Zawodowcy" to odpowiedź na aktywne spędzenie wakacji wnucząt i dziadków. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat oraz seniorów. W programie są jeszcze warsztaty na Uniwersytecie Medycznym, w straży pożarnej, policji, czy w sortowni poczty.