Pojedynki strzeleckie. Snajperzy z pistoletami i karabinami walczyli o tytuł najlepszego

124 zawodników było ocenianych parami. Gorszy odpadał. Do ścisłego finału przeszło ośmiu strzelców. Trzy konkurencje pistoletowe i jedną karabinową rozegrano na krytej strzelnicy Snajpera przy ul. Gospodarczej 27 gdzie oddawano punktowane strzały do tarcz oddalonych o 25m. Przygotowane zostały także stanowiska dla karabinów i pistoletów pneumatycznych. Tutaj odległość do tarcz wynosiła 10m.

W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:

Pcz 20

Jarosław Głażewski DZIESIĄTKA Lublin 181 pkt Michał Zienkiewicz SNAJPER Lublin 180 pkt Krzysztof Papierz SNAJPER Lublin 178 pkt

Psp 20

Jarosław Głażewski DZIESIĄTKA Lublin 181 pkt Michał Zienkiewicz SNAJPER Lublin 179 pkt Artur Czabaj SNAJPER Lublin 176 pkt

Ppn 20

Wojciech Pachuta SNAJPER Lublin 184 pkt Michał Zienkiewicz SNAJPER Lublin 183 pkt Maciej Strzemski SNAJPER Lublin 182 pkt

Kpn 20

Tomasz Wielgus SNAJPER Lublin 163 pkt Stanisław Modrzewski SNAJPER Lublin 157 pkt Artur Tomas SNAJPER Lublin 153 pkt

Do finału Pojedynków Strzeleckich weszli:

Michał Zienkiewicz SNAJPER Lublin Jarosław Głażewski DZIESIĄTKA Lublin Krzysztof Papierz SNAJPER Lublin Artur Czabaj SNAJPER Lublin Grzegorz Gładyszewski SNAJPER Lublin Wojciech Pachuta SNAJPER Lublin Grzegorz Arasim SNAJPER Lublin Michał Tomczuk AMATOR Wrocław

W klasyfikacji generalnej najwięcej punktów wystrzelał Michał Zienkiewicz. Kolejne miejsca zajęli: drugie Artur Czabaj i trzecie Michał Tomczuk.