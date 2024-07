Zbadali lubelskie place zabaw i dostali za to nagrodę

Projekt „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie” w którym studenci Koła Naukowego Biotechnologów KUL pod kierunkiem dr hab. Ilony Sadok i dra hab. Rafała Łopuckiego badali lubelskie place zabaw pod kątem występowania bakterii odpornych na antybiotyki zwyciężył w konkursie Uniservitate Global Award 2024 – w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

- Miejskie i osiedlowe place zabaw to miejsca, gdzie najmłodsi mogą mieć kontakt z różnymi patogenami. Chcemy uświadomić nie tylko rodzicom czy opiekunom dzieci, ale i całemu społeczeństwu, że na placu zabaw dziecko może być narażone na niewidzialne niebezpieczeństwo, którego można łatwo uniknąć, wystarczy tylko zachować podstawowe zasady higieny – zaznaczała podczas trwania projektu dr Sadok.

W ramach projektu przebadane zostały 33 lubelskie place zabaw - urządzenia dostępne na nich oraz piaskownice. Wyniki badań są ogólnodostępne na specjalnie przygotowanej mapie, gdzie każdy może sprawdzić jakie bakterie występują na badanych obiektach. Oprócz samych badań studenci zaangażowani w projekt prowadzili akcje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa mikrobiologicznego dzieci na placach zabaw oraz higieny.

– Studenci wykonali bardzo dużo pracy, co zostało docenione przez komisję konkursową, dla której projekt okazał się być najbardziej interesujący. Ważna była studencka aktywność w ramach zajęć dodatkowych, podjęcie globalnego problemu, jakim jest rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii oraz udostępnienie wyników badań społeczeństwu – mówi koordynator naukowy projektu dr hab. Ilona Sadok z Instytutu Nauk Biologicznych Wydziału Medycznego KUL.

Więcej o projekcie oraz szczegółowe wyniki badań dostępne są na STRONIE INTERNETOWEJ KUL.

Uniservitate Global Award 2024 to miedzynarodowe wyróżnienie przyznawane za najlepsze projekty prowadzone z wykorzystaniem metody Service Learning przez uczelnie katolickie. Projekt z KUL oceniła komisja Uniservitate Hub for Central & Eastern Europe and the Middle East.