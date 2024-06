Gadżety za naklejki. Zagrasz z miastem?

Od czerwca ponownie w Lublinie startuje program Sezon Lublin. Tak jak w poprzednich latach będzie to forma zabawy, gdzie w przypadku skorzystania z usług partnerów mieszkańcy oraz turyści otrzymają naklejki, które będą mogli wymienić na przydatne gadżety.

– Serdecznie zachęcam mieszkańców Lublina, ale także turystów odwiedzających nasze miasto do udziału w kolejnej edycji Sezonu Lublin. Dzięki swojej oryginalnej formule, akcja pozwala skorzystać z różnorodnych atrakcji i poznać miasto na wiele różnych sposobów. Zapraszam do gry wszystkich zainteresowanych odkrywaniem lokalnej kuchni, historii, zabytków czy walorów przyrodniczych Lublina – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina.

To już XIII edycja sezonu Lublin. W tym roku akcja potrwa od czerwca do września. Uczestnicy zabawy będą mogli skorzystać z 65 różnych ofert przygotowanych przez 59 partnerów, za co otrzymają naklejki. Za uzbieranie 10 naklejek będziemy mogli odebrać bawełnianą kosmetyczkę, natomiast za 25 naklejek otrzymamy zestaw bidon+parasolka.

Naklejki można zbierać w 8 kategoriach:

Kustosz (muzea, zabytki),

Atleta (sport i rekreacja),

Przybysz (noclegi),

Smakosz (gastronomia),

Widz (koncerty, widowiska, pokazy interaktywne, warsztaty manualne),

Spacerowicz (usługi przewodnickie),

Kolekcjoner (pamiątki i publikacje),

Joker, która pozwala na zdobycie naklejki po prawidłowym rozwiązaniu gry miejskiej.

Wybrać się do jednego z partnerów akcji i skorzystać z jego usługi. U partnerów otrzymamy także karnety na których będziemy mogli zbierać pieczątki. Aby wziąć udział w kategorii Joker należy pobrać karty do gry. Ich odbiór możliwy jest w Centrum Inspiracji Turystycznej przy Jezuickiej 1-3. W tym miejscu będzie można także odebrać nagrody po zebraniu wystarczającej liczby naklejek.

Miejsca w których możemy zbierać naklejki to m.in. Muzeum Narodowe, Muzeum Wsi Lubelskiej, Aqua Lublin, Dom Koziołka Lubelskiego, Restauracja Wytrawny, Spa Orkana, Hotel Wieniawski, Restauracja Trzy Romanse. Pełna lista partnerów oraz regulamin akcji dostępne są na STRONIE INTERNETOWEJ.