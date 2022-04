Zderzenie czterech pojazdów na "ekspresówce". Jedna osoba ranna, duże utrudnienia w ruchu [zdjęcia]

Wiadomość o zdarzeniu przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wiadomo, że doszło do niego o godz. 10.46, a uchwycił je monitoring, zamontowany przy drodze.

Jak przekazał nam mł. asp. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, zderzyły się ze sobą: osobówka, bus, tir oraz autobus. Jedna osoba została ranna i pojechała do szpitala.

Co z utrudnieniami? "Jezdnia do Lublina zablokowana na wszystkich pasach, jezdnia do Warszawy - zablokowany pas lewy przez pojazdy Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego" - podaje GDDKiA. Kierowcy na węźle Jastków są kierowani na drogę wojewódzką nr 874, a następnie na al. Warszawską.