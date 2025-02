Przypomnijmy, Warbus wykonywał przewozy osób w lubelskiej komunikacji miejskiej od 2016 do 2019 roku. Roszczenia finansowe spółki doprowadziły jednak do zaprzestania świadczenia usług z dnia na dzień, co postawiło ówczesny ZTM oraz pasażerów w trudnej sytuacji.

– Warbus żądał dodatkowego wielomilionowego wynagrodzenia od ZTM, chciał przyjąć inny sposób waloryzacji stawki za wzkm, na co nie zgadzał się ZTM, stojąc niezmiennie od początku sporu na stanowisku, iż płatności dokonywane były w sposób prawidłowy i zgodnie z umową – relacjonuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

W grę wchodziło ponad 6,5 mln złotych. Sąd w Lublinie jednak całkowicie oddalił powództwo i zasądził od spółki zwrot kosztów sądowych. Zdaniem lubelskiego ZDiTM przyczyną finansowych żądań mogła być trudna sytuacja finansowa Warbusa.

- Jesteśmy usatysfakcjonowani kolejnym wyrokiem, który zapadł. Nasza argumentacja oraz zgromadzony materiał dowodowy przekonały sąd do podtrzymania naszego stanowiska, które było od samego początku jednoznaczne i niezmienne. Kończy to pewien etap sporu ze spółką Warbus, którego konsekwencje niestety najbardziej odczuli pasażerowie naszej komunikacji miejskiej i którego reperkusje odczuwamy do dzisiaj – podsumowuje Grzegorz Malec dyrektor ZDiTM w Lublinie.

W toku pozostaje jednak sprawa z powództwa ZDiTM, przeciwko spółce Warbus dotycząca roszczenia w zakresie naliczonych i niezapłaconych przez spółkę kar umownych. ZDiTM (ówczesny ZTM) nałożył na Warbus karę w wysokości 7,5 mln zł za nagłe zaprzestanie świadczenia usług i rozwiązanie umowy z winy spółki. Postępowanie jest w toku