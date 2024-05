Zgłoszenia tylko do 1 czerwca. Szósta edycja loterii zapowiada się rekordowo

Warunkiem koniecznym aby uczestniczyć w loterii jest wskazanie Lublina w swoim zeznaniu podatkowym, jako miejsca zamieszkania. Przed rokiem w piątej edycji loterii wzięła udział rekordowa liczba blisko 16,5 tys. mieszkańców. Ponad 1,2 tys. z nich zadeklarowało rozliczenie PIT w Lublinie po raz pierwszy. Tylko z tego tytułu wpływy do budżetu miasta wzrosły o około 3 mln zł.

W tym roku wszystko wskazuje na to, że rekord będzie pobity, bo w poniedziałek, tuż po godzinie 8 do akcji zgłosiło się już 15 741 osób.

>>>Pan Bartosz rozliczył PIT w Lublinie. Odjechał spod Ratusza czerwonym suzuki

Przypominamy! Wpływy z tytułu udziału w PIT stanowią największe źródło dochodów w budżecie miasta, w ubiegłym roku było to blisko 500 mln zł. Statystycznie od jednej osoby płacącej podatek PIT w Lublinie, do kasy miasta wpływa średnio około 2,5 tys. zł.

Łączna pula nagród w miejskiej loterii „Rozlicz PIT w Lublinie” przekracza 123 tys. zł. Nagroda główna o wartości ponad 103 tys. zł to samochód osobowy Toyota Yaris Hybrid o wartości jednostkowej 93 tys. zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną na pokrycie podatku dochodowego od wygranej. Nagrody I stopnia to 5 nagród pieniężnych o wartości jednostkowej 2 tys. zł. Nagrody II stopnia to natomiast 10 nagród pieniężnych o wartości jednostkowej 1 tys. zł.

Udział w loterii mogą wziąć osoby pełnoletnie, które w 2024 roku złożyły deklarację podatkową za 2023 rok w jednym z Urzędów Skarbowych w Lublinie i wskazały Lublin, jako miejsce zamieszkania. Aby zgłosić się do loterii należy wypełnić formularz online na stronie internetowej lublin.eu/PIT lub udać się do jednego z Punktów Obsługi Loterii i na miejscu wypełnić dostępny tam kupon (formularz papierowy) oraz wrzucić go do specjalnej urny. Punkty obsługi Loterii znajdują się we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wolska 11), w Wydziale Komunikacji (ul. Czechowska 19a), biurowcu przy ul. Spokojnej 2 i Ratuszu (pl. Łokietka 1).

Zwycięzców miejskiej loterii „Rozlicz PIT w Lublinie” poznamy 20 czerwca.